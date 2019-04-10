В WikiLeaks раскрыли масштабную шпионскую операцию в отношении Ассанжа

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Главный редактор WikiLeaks Кристин Храфнсон в ходе пресс-конференции заявил, что за Джулианом Ассанжем велась масштабная слежка в посольстве Эквадора.
В WikiLeaks раскрыли масштабную шпионскую операцию в отношении Ассанжа
  • © Reuters

«В WikiLeaks раскрыли масштабную шпионскую операцию в отношении Джулиана Ассанжа в посольстве Эквадора», — сказал он.

По его словам, чтобы следить за «каждым его шагом и каждой встречей», использовались видеокамеры, фотоаппараты и диктофоны.

В начале апреля портал WikiLeaks, ссылаясь на источник, передавал, что Ассанжа в ближайшее время могут выдворить из посольства Эквадора в Великобритании.

В Эквадоре назвали приведённую СМИ информацию слухами.

В январе министр иностранных дел Эквадора Хосе Валенсия заявил, что для Ассанжа было бы лучше покинуть здание эквадорского посольства и сдаться британским властям.

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