В МИД Эквадора ответили на сообщения о возможном выдворении Ассанжа

Короткая ссылка
Министерство иностранных дел Эквадора ответило на сообщения о возможном выдворении Джулиана Ассанжа из посольства страны в Великобритании.
В МИД Эквадора ответили на сообщения о возможном выдворении Ассанжа
  • Reuters

В эквадорском МИД назвали приведённую СМИ информацию слухами.

«Эквадор не отвечает на слухи, гипотезы и догадки, у которых нет документального подтверждения», — цитирует El Comercio представителя внешнеполитического ведомства.

Ранее портал WikiLeaks со ссылкой на высокопоставленный источник передавал, что Ассанжа могут выдворить из посольства Эквадора в Британии в ближайшие «часы или дни». 

Кроме того, в WikiLeaks полагают, что Кито якобы договорился с Лондоном об аресте Ассанжа. 

В качестве предлога для выдворения может быть использована обнародованная порталом в марте информация о коррупционном скандале, «одним из фигурантов которого является президент Эквадора Ленин Морено». 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить