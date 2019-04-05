В МИД Эквадора ответили на сообщения о возможном выдворении Ассанжа

Министерство иностранных дел Эквадора ответило на сообщения о возможном выдворении Джулиана Ассанжа из посольства страны в Великобритании.

В эквадорском МИД назвали приведённую СМИ информацию слухами.

«Эквадор не отвечает на слухи, гипотезы и догадки, у которых нет документального подтверждения», — цитирует El Comercio представителя внешнеполитического ведомства.

Ранее портал WikiLeaks со ссылкой на высокопоставленный источник передавал, что Ассанжа могут выдворить из посольства Эквадора в Британии в ближайшие «часы или дни».

BREAKING: A high level source within the Ecuadorian state has told @WikiLeaks that Julian Assange will be expelled within "hours to days" using the #INAPapers offshore scandal as a pretext--and that it already has an agreement with the UK for his arrest.https://t.co/adnJph79wq — WikiLeaks (@wikileaks) 4 апреля 2019 г.

Кроме того, в WikiLeaks полагают, что Кито якобы договорился с Лондоном об аресте Ассанжа.

В качестве предлога для выдворения может быть использована обнародованная порталом в марте информация о коррупционном скандале, «одним из фигурантов которого является президент Эквадора Ленин Морено».