В МИД Эквадора заявили, что Ассанжу лучше сдаться британским властям

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Министр иностранных дел Эквадора Хосе Валенсия заявил, что для Джулиана Ассанжа было бы лучше покинуть здание эквадорского посольства в Лондоне и сдаться британским властям.

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявление МИД Эквадора, которое прозвучало в эфире радио FM Mundo.

«Мы видим, что сейчас есть два выхода из ситуации для господина Ассанжа: остаться на неопределённый срок или сдаться — и этот вариант, как мы считаем, для него самый позитивный», — приводит МИД заявление Валенсии в эфире.

Ранее адвокат Ассанжа сказал, при каком условии его клиент сдастся Британии.

В декабре в ООН призвали Лондон разрешить Ассанжу покидать посольство Эквадора.

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