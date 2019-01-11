В МИД Эквадора заявили, что Ассанжу лучше сдаться британским властям
Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявление МИД Эквадора, которое прозвучало в эфире радио FM Mundo.
«Мы видим, что сейчас есть два выхода из ситуации для господина Ассанжа: остаться на неопределённый срок или сдаться — и этот вариант, как мы считаем, для него самый позитивный», — приводит МИД заявление Валенсии в эфире.
Ранее адвокат Ассанжа сказал, при каком условии его клиент сдастся Британии.
В декабре в ООН призвали Лондон разрешить Ассанжу покидать посольство Эквадора.