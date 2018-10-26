Адвокат Ассанжа сказал, при каком условии его клиент сдастся Британии
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости.
По словам юриста, Ассанж готов пойти на данный шаг в том случае, если Великобритания даст письменное обещание, что не экстрадирует его.
«Это условие должно быть в письменной форме, как соглашение между странами (Эквадором и Великобританией), где установлено, что не будет экстрадиции ни в США, ни в третьи страны», — заявил Поведа.
По словам Поведы, в случае выполнения данного условия его клиент готов предстать перед британским правосудием.
Ранее генпрокурор Эквадора Иньиго Сальвадор Креспо назвал два возможных варианта развития ситуации с Ассанжем.