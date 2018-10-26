Адвокат Ассанжа сказал, при каком условии его клиент сдастся Британии

Короткая ссылка
Карлос Поведа, адвокат Джулиана Ассанжа, рассказал, при каком условии его клиент готов сдаться британским властям.
Адвокат Ассанжа сказал, при каком условии его клиент сдастся Британии
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости.

По словам юриста, Ассанж готов пойти на данный шаг в том случае, если Великобритания даст письменное обещание, что не экстрадирует его.

«Это условие должно быть в письменной форме, как соглашение между странами (Эквадором и Великобританией), где установлено, что не будет экстрадиции ни в США, ни в третьи страны», — заявил Поведа.

По словам Поведы, в случае выполнения данного условия его клиент готов предстать перед британским правосудием.

Ранее генпрокурор Эквадора Иньиго Сальвадор Креспо назвал два возможных варианта развития ситуации с Ассанжем.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить