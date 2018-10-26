Адвокат Ассанжа сказал, при каком условии его клиент сдастся Британии

Карлос Поведа, адвокат Джулиана Ассанжа, рассказал, при каком условии его клиент готов сдаться британским властям.

Об этом сообщает РИА Новости.

По словам юриста, Ассанж готов пойти на данный шаг в том случае, если Великобритания даст письменное обещание, что не экстрадирует его.

«Это условие должно быть в письменной форме, как соглашение между странами (Эквадором и Великобританией), где установлено, что не будет экстрадиции ни в США, ни в третьи страны», — заявил Поведа.

По словам Поведы, в случае выполнения данного условия его клиент готов предстать перед британским правосудием.

Ранее генпрокурор Эквадора Иньиго Сальвадор Креспо назвал два возможных варианта развития ситуации с Ассанжем.