Генпрокурор Эквадора назвал два возможных варианта развития ситуации с Ассанжем

Генпрокурор Эквадора Иньиго Сальвадор Креспо назвал два возможных варианта развития ситуации с Джулианом Ассанжем, сообщает La Republica.

По словам Креспо, Ассанж может сдаться властям Британии под гарантии, которые получил Эквадор, на срок не более шести месяцев и при условии невыдачи третьей стране.

Второй вариант — остаться в посольстве Эквадора в Лондоне при условии соблюдения определённых правил.

Ранее глава эквадорского МИД Хосе Валенсия выразил разочарование тем, что Ассанж критически реагирует на регламент его пребывания в посольстве, который включает оплату медицинских расходов, уход за домашним животным и правила посещения.

19 октября стало известно, что Джулиан Ассанж подаст судебный иск против правительства Эквадора за «нарушение его основных прав и свобод».