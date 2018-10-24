Эквадор не намерен предпринимать новых шагов в ситуации с Ассанжем

Эквадор больше не намерен предпринимать каких-либо шагов для урегулирования ситуации вокруг Джулиана Ассанжа и правительства Великобритании, рассказал в интервью Reuters глава эквадорского МИД Хосе Валенсия.

«К ответственности Эквадора не относятся какие-либо дополнительные шаги. Мы не адвокаты Ассанжа и не представители британского правительства, это прямые отношения, которые существуют между Ассанжем и Великобританией», — заявил дипломат.

Также Валенсия выразил разочарование тем, что Ассанж критически реагирует на регламент его пребывания в посольстве, который включает оплату медицинских расходов, уход за домашним животным и правила посещения.

Ранее сообщалось, что Джулиан Ассанж подаст судебный иск против правительства Эквадора за «нарушение его основных прав и свобод».

В WikiLeaks пояснили, что эквадорское правительство «угрожало прекратить защиту и в ускоренном порядке отрезать доступ Ассанжа к внешнему миру».