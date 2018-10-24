Эквадор не намерен предпринимать новых шагов в ситуации с Ассанжем
«К ответственности Эквадора не относятся какие-либо дополнительные шаги. Мы не адвокаты Ассанжа и не представители британского правительства, это прямые отношения, которые существуют между Ассанжем и Великобританией», — заявил дипломат.
Также Валенсия выразил разочарование тем, что Ассанж критически реагирует на регламент его пребывания в посольстве, который включает оплату медицинских расходов, уход за домашним животным и правила посещения.
Ранее сообщалось, что Джулиан Ассанж подаст судебный иск против правительства Эквадора за «нарушение его основных прав и свобод».
В WikiLeaks пояснили, что эквадорское правительство «угрожало прекратить защиту и в ускоренном порядке отрезать доступ Ассанжа к внешнему миру».