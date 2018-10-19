В WikiLeaks объяснили планы подать иск против правительства Эквадора

В WikiLeaks объяснили планы Джулиана Ассанжа подать иск против властей Эквадора. Там отметили, что эквадорское правительство «угрожало прекратить защиту и в ускоренном порядке отрезать доступ Ассанжа к внешнему миру».

В заявлении WikiLeaks в Twitter также отметили, что Эквадор угрожал «отказом предоставлять журналистам и сотрудникам правозащитных организаций возможность встречаться» с Ассанжем.

Кроме того, иск спровоцирован установкой в посольстве Эквадора в Лондоне, где пребывает Ассанж, устройств, перекрывающих доступ в интернет, говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что Джулиан Ассанж подаст судебный иск против правительства Эквадора за «нарушение его основных прав и свобод».