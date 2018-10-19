В WikiLeaks объяснили планы подать иск против правительства Эквадора
В заявлении WikiLeaks в Twitter также отметили, что Эквадор угрожал «отказом предоставлять журналистам и сотрудникам правозащитных организаций возможность встречаться» с Ассанжем.
Кроме того, иск спровоцирован установкой в посольстве Эквадора в Лондоне, где пребывает Ассанж, устройств, перекрывающих доступ в интернет, говорится в заявлении.
Ранее сообщалось, что Джулиан Ассанж подаст судебный иск против правительства Эквадора за «нарушение его основных прав и свобод».