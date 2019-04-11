Эквадор отказал Ассанжу в убежище

Президент Эквадора Ленин Морено заявил, что власти приняли решение отказать Джулиану Ассанжу в убежище. Ранее главный редактор WikiLeaks Кристин Храфнсон в ходе пресс-конференции заявил, что за Ассанжем велась масштабная слежка в посольстве Эквадора.

Об этом говорится в Twitter президента.

Ecuador decidió soberanamente retirar el asilo diplomático a Julian Assange por violar reiteradamente convenciones internacionales y protocolo de convivencia. #EcuadorSoberanopic.twitter.com/V02pvvtPY0 — Lenín Moreno (@Lenin) 11 апреля 2019 г.

Отмечается, что данное решение было принято в связи с «неоднократными нарушениями международных конвенций».

В январе министр иностранных дел Эквадора Хосе Валенсия заявил, что для Джулиана Ассанжа было бы лучше покинуть здание эквадорского посольства в Лондоне и сдаться британским властям.

В августе 2018 года Джулиана Робинсон, адвокат Ассанжа, заявила, что очень обеспокоена состоянием здоровья своего подзащитного.

Ассанж получил известность после ряда публикаций, в том числе о военных операциях США в Афганистане и Ираке и об условиях содержания в Гуантанамо.

В 2010 году он приехал в Швецию, где планировал получить защиту, вскоре его обвинили в преступлениях на сексуальной почве. Причастность к данным преступлениям Ассанж отрицает.

Шведский суд объявил его в международный розыск, после чего Ассанж был задержан в Лондоне, но вскоре отпущен под залог.

С 2012 года он скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне.