Президент Боливии осудил задержание Ассанжа

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Лидер Боливии Эво Моралес заявил, что его страна решительно осуждает задержание основателя и бывшего главного редактора WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом он написал в своём Twitter.
Президент Боливии осудил задержание Ассанжа
  • Reuters

«Решительно осуждаем арест Джулиана Ассанжа и попрание свободы выражения», — заявил Моралес.

Он добавил, что Боливия солидарна с Ассанжем, которого власти США преследуют «за раскрытие их нарушений свободы прав человека, убийств граждан и дипломатического шпионажа».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва поднимет вопрос о задержании Ассанжа в международных организациях.

11 апреля Ассанжа задержали на территории посольства Эквадора в Лондоне в связи с запросом Соединённых Штатов об экстрадиции. Суд оставил его под стражей.

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