Президент Боливии осудил задержание Ассанжа

Лидер Боливии Эво Моралес заявил, что его страна решительно осуждает задержание основателя и бывшего главного редактора WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом он написал в своём Twitter.

«Решительно осуждаем арест Джулиана Ассанжа и попрание свободы выражения», — заявил Моралес.

Он добавил, что Боливия солидарна с Ассанжем, которого власти США преследуют «за раскрытие их нарушений свободы прав человека, убийств граждан и дипломатического шпионажа».

Condenamos enérgicamente la detención de #JulianAssange y la violación a la libertad de expresión. Nuestra solidaridad con este hermano que es perseguido por el gobierno de #EEUU por revelar sus violaciones a los derechos humanos, asesinatos de civiles y espionaje diplomático. — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) 11 апреля 2019 г.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва поднимет вопрос о задержании Ассанжа в международных организациях.

11 апреля Ассанжа задержали на территории посольства Эквадора в Лондоне в связи с запросом Соединённых Штатов об экстрадиции. Суд оставил его под стражей.