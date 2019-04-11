Президент Боливии осудил задержание Ассанжа
- Reuters
«Решительно осуждаем арест Джулиана Ассанжа и попрание свободы выражения», — заявил Моралес.
Он добавил, что Боливия солидарна с Ассанжем, которого власти США преследуют «за раскрытие их нарушений свободы прав человека, убийств граждан и дипломатического шпионажа».
Condenamos enérgicamente la detención de #JulianAssange y la violación a la libertad de expresión. Nuestra solidaridad con este hermano que es perseguido por el gobierno de #EEUU por revelar sus violaciones a los derechos humanos, asesinatos de civiles y espionaje diplomático.— Evo Morales Ayma (@evoespueblo) 11 апреля 2019 г.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва поднимет вопрос о задержании Ассанжа в международных организациях.
11 апреля Ассанжа задержали на территории посольства Эквадора в Лондоне в связи с запросом Соединённых Штатов об экстрадиции. Суд оставил его под стражей.