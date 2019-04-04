«У политиков США бурная фантазия»: зачем демократы требуют публикации полной версии доклада Мюллера

Представители Демпартии в конгрессе США при помощи специальной повестки намерены добиться от генпрокурора Уильяма Барра публикации полной версии доклада о «связях» Трампа с Россией. Такое решение принял комитет палаты представителей по юриспруденции. Оппоненты Дональда Трампа рассчитывают найти в документе «без купюр» информацию, которая хоть как-то могла бы скомпрометировать главу Белого дома в преддверии нового выборного цикла, считают эксперты. При этом очевидное отсутствие каких-либо «связей» между Трампом и Кремлём не заставит американский истеблишмент изменить свой антироссийский курс, утверждают аналитики.

Комитет по юриспруденции палаты представителей конгресса США проголосовал за то, чтобы направить в Минюст повестку с требованием опубликовать полную версию итогового доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о предполагаемых связях президента Трампа с Кремлём.

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К таким методам комитет решил прибегнуть после того, как генеральный прокурор Уильям Барр сообщил конгрессу о планах обнародовать итоговый доклад в конце апреля. При этом Барр уточнил, что из этой публикации будут исключены некоторые материалы — например, свидетельские показания, данные на заседаниях большого жюри, и другие «деликатные» моменты.

Глава комитета, конгрессмен-демократ Джерри Надлер заявил, что намерен добиться права выписать официальную повестку, которая обязует Барра опубликовать полный текст доклада, если он не сделает этого сам.

«Конституция поручает конгрессу призвать президента к ответу, если есть подозрение, что, находясь на посту, он совершил противоправные действия. Такая задача требует от нас самостоятельно оценивать доказательства — не выводы генерального прокурора, не выжимку с многочисленными купюрами, а полный доклад и лежащие в его основе доказательства», — приводит слова Надлера телеканал NBC.

При этом глава комитета подчеркнул, что даст генеральному прокурору Барру «время, чтобы передумать».

«Но если достичь договорённостей не удастся, нам ничего не останется, кроме как затребовать эти материалы в официальном порядке», — предупредил Надлер.

Окончание расследования

Расследование комиссии Мюллера о «сговоре» избирательного штаба Дональда Трампа с властями России, а также воспрепятствовании правосудию было инициировано в мае 2017-го и длилось почти два года. Дело вели 19 прокуроров, следственная группа из 40 человек, включая агентов ФБР и других спецслужб. За время работы комиссия опросила около 500 свидетелей и выписала более 2,8 тыс. повесток в суд.

Здание Капитолия в Вашингтоне

Reuters

В ходе расследования целый ряд функционеров избирательной кампании Дональда Трампа оказались на скамье подсудимых, однако не за участие в предполагаемом сговоре, а за другие правонарушения. Самый большой срок получил лоббист Пол Манафорт, бывший руководитель штаба Трампа: за нарушения в сфере финансового законодательства он был приговорён к семи с половиной годам тюремного заключения.

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24 марта генеральный прокурор Уильям Барр сообщил, что расследование Мюллера завершено, и направил в конгресс итоговое заключение. В нём отмечалось, что следствие не нашло доказательств или признаков «связей» предвыборного штаба Трампа с Россией.

Также отмечалось, что решение по вопросу препятствования правосудию, в котором подозревался глава Белого дома, вынесено не было. Кроме того, генпрокурор Барр сообщил, что никаких дополнительных обвинений в рамках этого расследования в дальнейшем выдвинуто не будет.

Это заявление вызвало шквал критики со стороны американских СМИ, политиков-демократов и поддерживающих их голливудских знаменитостей, которые считают, что подобным образом администрация Трампа пытается скрыть факты «сговора» президента с российскими властями.

Так, лидер демократов в палате представителей, спикер Нэнси Пелоси заявила, что Барр якобы является лицом заинтересованным, а потому его выводам доверять нельзя.

«Учитывая всем известную предвзятую позицию господина Барра по отношению к этому расследованию, он не является нейтральным наблюдателем и не может делать объективных заключений по поводу доклада», — приводит слова Пелоси The New York Times.

При этом эксперты отмечают, что завершение расследования усилило внутриполитические позиции Дональда Трампа.

«Если бы ожидания демократов оправдались и в докладе было бы написано, что связи между Трампом и Кремлём действительно существуют, тогда был бы возможен импичмент. Но этого факта нет в сокращённой версии, не будет его и в расширенной. Однако критика со стороны демократов продолжится, ведь у политиков США бурная фантазия. Трампа всё равно будут обвинять и критиковать», — пояснил в беседе с RT эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

«Теперь они хотят, чтобы он опубликовал свою налоговую декларацию, чтобы показать его коррумпированность», — добавляет политолог.

Поиск компромата

В свою очередь, республиканцы в конгрессе раскритиковали действия комитета по юриспруденции, отметив, что таким образом демократы «отчаянно пытаются заполучить хоть какой-нибудь компромат на президента». Конгрессмен Даг Коллинз отметил, что требование опубликовать доклад через повестку фактически незаконно.

«Генеральному прокурору предельно чётко запрещается предавать огласке материалы судов большого жюри и публиковать их за пределами Минюста, не считая весьма ограниченного числа исключений. Конгресс в эти исключения не входит, и председатель Надлер это знает», — приводит слова Коллинза портал Axios.

Дональд Трамп, комментируя решение комитета по юриспруденции, обвинил его председателя в двойных стандартах, припомнив тому его позицию по расследованию спецпрокурора Кеннета Старра в отношении Билла Клинтона.

«В 1998 году конгрессмен Джерри Надлер был категорически против публикации доклада Старра по делу Билла Клинтона. Нельзя было по закону публиковать вообще ничего. А ненавистный демократам доклад Мюллера, подтвердивший, что сговора не было, он хочет увидеть целиком. Им ничем не угодишь!» — написал Трамп в своём Twitter.

In 1998, Rep.Jerry Nadler strongly opposed the release of the Starr Report on Bill Clinton. No information whatsoever would or could be legally released. But with the NO COLLUSION Mueller Report, which the Dems hate, he wants it all. NOTHING WILL EVER SATISFY THEM! @foxandfriends — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 апреля 2019 г.

Неизменный курс

Ведущий эксперт Центра актуальной политики Виктор Олевич в разговоре с RT отметил, что в контексте предвыборной кампании демократам сложно признать свою ошибку и тот факт, что на протяжении двух лет они, по сути, дезинформировали потенциальных избирателей. Политолог не сомневается в том, что результаты расследования Мюллера ударили по имиджу Демократической партии и теперь демократы попытаются купировать ущерб новыми обвинениями в адрес администрации Трампа.

«Демократы хотят использовать информацию, которая содержалась в итоговом отчёте, чтобы дискредитировать Трампа. Барр передал в конгресс доклад по результатам отчёта Мюллера в сокращённом виде, но по американскому законодательству генпрокурор вправе сам принимать решения относительно того, в какой форме передавать отчёт конгрессу США и раскрывать ли его подробности прессе», — пояснил Олевич.

По его словам, недовольство демократов и их требования обнародовать полную версию доклада связаны с желанием использовать полученные данные в предвыборной гонке 2020 года.

«Все осуждённые по делу о «связях» с Россией получили сроки за собственные преступления. В ходе расследования были вскрыты действия, которые, как считает Мюллер, нарушали американское законодательство. Демократы заинтересованы в том, чтобы получить и использовать эту информацию в новом выборном цикле», — рассказал эксперт.

При этом политолог допустил, что в полной версии доклада действительно могут содержаться какие-то «неудобные» для Трампа и его администрации факты, которые, однако, никак не связаны с Россией.

«Теперь они заявят, что Барр пытается скрыть от американского общества реальные результаты расследования Мюллера. Демократы будут использовать в информационной кампании против Трампа тот факт, что полная версия отчёта не обнародована. Но если доклад всё-таки будет опубликован полностью, демократы попытаются зацепиться за некоторые спорные моменты», — говорит Олевич.

Как заметил Константин Блохин, несмотря на любые публикации, доказывающие нелепость обвинений в «сговоре» Трампа с Россией, антироссийский курс американского политического истеблишмента останется неизменным.