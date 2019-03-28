Сенатор США заблокировал резолюцию об обнародовании доклада Мюллера

Сенатор США от Республиканской партии Рэнд Пол заблокировал резолюцию об обнародовании доклада спецпрокурора США Роберта Мюллера о «российском вмешательстве». Об этом информирует The Hill.

«Мы до сих пор не видели отчёт. Я призвала Министерство юстиции выпустить отчёт, и администрация не должна откладывать подготовку отчёта для конгресса», — заявила сенатор от Демократической партии Эми Клобучар.

Как сообщает издание, Пол выступил против этого, так как Клобучар «не согласится изменить рекомендательную резолюцию, включив в неё положения, призывающие к публичному обнародованию сообщений между несколькими должностными лицами эпохи Обамы, включая бывшего президента Обаму, бывшего директора ФБР Джеймса Коми и бывшего директора ЦРУ Джона Бреннана».

«Нам нужно знать, были ли злодеяния, были ли злоупотребления властью, была ли администрация президента Обамы вовлечена в выборы, чтобы проникнуть в кампанию Трампа с целью подловить их?.. Мы должны это знать», — заявил Пол.

Отмечается, что, согласно правилам сената, любой сенатор может потребовать принятия любого законопроекта или постановления. Но поскольку это требует подписи каждого сенатора, любой сенатор также может заблокировать запрос.

24 марта Минюст США передал конгрессу резюме по докладу спецпрокурора Роберта Мюллера о «российском вмешательстве», в котором отмечается отсутствие доказательств сговора Трампа с Россией.

Позднее Трамп назвал выводы Минюста США своим полным оправданием.