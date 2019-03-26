Трамп назвал ведущие СМИ врагами народа

Американский лидер Дональд Трамп в своём Twitter назвал ведущие СМИ врагами народа.

«Ведущие СМИ находятся под огнём критики и презираются во всём мире как коррумпированные и фальшивые. В течение двух лет они подавляли иллюзорность русского сговора, хотя всегда знали, что сговора не было. Они действительно являются врагами народа и настоящей оппозиционной партией!» — написал Трамп.

24 марта Минюст США передал конгрессу резюме по докладу спецпрокурора Роберта Мюллера о «российском вмешательстве», в котором отмечается отсутствие доказательств сговора Трампа с Россией.

Позднее Трамп назвал выводы Минюста США своим полным оправданием.