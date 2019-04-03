Удержать электорат: почему Трамп угрожает полностью закрыть границу с Мексикой

Дональд Трамп подтвердил своё намерение полностью закрыть границу с Мексикой, чтобы справиться с притоком в США нелегальных иммигрантов из стран Центральной Америки. По его словам, он пойдёт на такой шаг, если конгресс, нижнюю палату которого контролируют демократы, не одобрит необходимые реформы миграционного законодательства. Однако против намерений президента выступают и его однопартийцы, которые опасаются, что закрытие границ с Мексикой окажет негативное влияние на экономику США. Эксперты считают, что Демпартия намеренно противостоит Трампу в вопросе охраны границ, чтобы снизить его шансы на выборах 2020 года.

Президент США Дональд Трамп заявил, что полностью закроет границу с Мексикой, если Белому дому не удастся договориться с конгрессом США по поводу мер обеспечения безопасности на южных рубежах страны.

«Если соглашение с конгрессом не будет достигнуто, граница будет закрыта на 100%. Так надо было поступить другим президентам. Им вообще много чего надо было сделать», — заявил Трамп журналистам 3 апреля.

По его словам, несмотря на хорошую работу силовиков, система не справляется с притоком нелегальных мигрантов и беженцев в США.

«Пограничная служба великолепно выполняет свою работу, но система уже просто не справляется. Это очень несправедливо», — отметил президент.

Напомним, несколькими днями ранее о намерении закрыть границу с Мексикой Дональд Трамп сообщил на своей странице в Twitter.

«Если Мексика не остановит немедленно всю незаконную иммиграцию в Соединённые Штаты через нашу южную границу, я закрою границу (или большие участки границы) на следующей неделе», — написал Трамп.

По его словам, «Мексике было бы легко это сделать». «Но они просто берут наши деньги — и разговаривают», — добавил американский президент.

В поиске решения

Подтвердив своё намерение полностью закрыть границу с Мексикой, президент сообщил журналистам, что все эти проблемы можно решить «за 45 минут», однако необходимые реформы блокируют представители Демократической партии в конгрессе США.

Группа мигрантов из Центральной Америки сдаётся агенту пограничной службы рядом с Эль Пасо

Reuters

© Lucy Nicholson

Он не уточнил, о каких именно реформах идёт речь, однако ранее глава Министерства внутренней безопасности (МВБ) Кирстен Нильсен обратилась с требованием предоставить её ведомству право репатриировать нелегалов из стран Центральной Америки, в том числе и детей, прибывших к границе США без сопровождения взрослых.

Напомним, что в 2018 году Трамп из-за ситуации на южной границе направил на помощь МВБ американских военных. Несколько подразделений армии и Корпуса морской пехоты США участвовали в обеспечении безопасности на границе, возводя заграждения из колючей проволоки, а также оказывая поддержку агентам пограничных служб МВБ в Техасе, Аризоне и Калифорнии. Первоначально военное присутствие на границе должно было быть свёрнуто к середине декабря 2018 года, однако затем его продлили до 30 сентября 2019.

Тема борьбы с нелегальной иммиграцией и незащищённости южной границы США является центральной для президентства Дональда Трампа. Американский лидер неоднократно заявлял, что не допустит участников караванов с беженцами на американскую территорию и называл ситуацию «вторжением».

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Ещё в ходе своей президентской кампании 2016 года глава Белого дома обещал своим избирателям остановить приток мигрантов в страну, построив на границе с Мексикой стену. В конце 2018 года Трамп включил в проект федерального бюджета пункт о выделении $5 млрд на финансирование строительства стены, однако демократы в конгрессе отказались голосовать за его принятие. Это привело к шатдауну — остановке работы служб федерального правительства США, ставшей самой продолжительной в истории США.

Для того чтобы получить необходимое финансирование для строительства стены в обход конгресса, Дональд Трамп своим указом ввёл режим чрезвычайного положения. В начале марта стало известно, что он планирует запросить у конгресса США дополнительные $8,6 млрд для возведения стены, включив этот пункт в проект федерального бюджета на 2020 год.

Трампу не удаётся добиться от конгресса США принятия жёстких мер по охране южной границы из-за позиции Демократической партии, считает эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН политолог Константин Блохин.

«Время не на стороне Трампа. Республиканская партия теряет электорат по причине того, что белого населения в США становится всё меньше. В свою очередь, Демократическая партия с каждым днём становится больше социалистической, усиливает свои позиции благодаря притоку мигрантов из стран Южной и Центральной Америки», — пояснил Блохин в беседе с RT.

Трамп будет активно использовать повестку нелегальной миграции на выборах, считает эксперт.

«Строительство стены станет ключевым моментом его предвыборной кампании и 2020 года. Трамп защищает интересы белого населения, которое стремительно становится меньшинством. Он понимает, что если откажется от строительства стены, то навредит себе — в нём разуверится электорат», — пояснил Константин Блохин.

Регулирование без сдерживания

Комментируя заявления Трампа, глава МВД Мексики Ольга Санчес Кордеро отметила, что власти страны не станут принимать никаких специальных мер для сдерживания караванов мигрантов из стран Центральной Америки, которые направляются в США, однако планируют их регулировать.

В свою очередь, глава мексиканского МИД Марсело Эбрард заявил, что американская сторона по официальным каналам уведомила его о том, что пока не намерена полностью закрывать границу с Мексикой.

«Граница не закрыта ни на одном переходе. Нам сказали, что этого не произойдёт, и мы надеемся, что так и будет», — цитирует дипломата газета El Universal.

В конце марта стало известно, что в сторону южной границы США через Мексику движется ещё один караван мигрантов из стран Центральной Америки. 25 марта его участники прошли через город Уистла на границе Мексики и Гватемалы. Городские власти сообщили, что в караване насчитывается около 2,5 тыс. человек, преимущественно из Никарагуа, Кубы, Сальвадора, Гондураса и Гватемалы. Участников каравана обеспечили питьевой водой, однако полиция не дала им остаться в городе.

После появления в СМИ сообщений о новом караване стало известно, что глава МВБ Кирстен Нильсен потребовала ускорить развёртывание дополнительных сил вдоль районов южной границы страны. Так, Службе таможенного и пограничного контроля США было дано указание направить ещё 750 агентов в помощь патрулям на границе.

Мигранты пытаются пересечь границу с США в Калифорнии

Reuters

© Kim Kyung-Hoon

Среди своих

Однако намерение Трампа закрыть границу вызвало критику не только со стороны Демократической партии. О нежелательности такого шага заявил и лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконнелл.

«Для экономики нашей страны последствия закрытия границ могут быть катастрофическими и, я надеюсь, мы не станем принимать подобные меры», — завил он во вторник.

Также по теме СМИ: Трамп решил приостановить поддержку Гватемалы, Гондураса и Сальвадора Президент США Дональд Трамп поручил приостановить оказание прямой поддержки Гватемале, Гондурасу и Сальвадору.

По данным Министерства торговли США, в 2018 году через американо-мексиканскую границу прошло товаров на $502 млрд (около $1,4 млрд в день).

Однако беспокойство бизнес-кругов и однопартийцев Трампа не тронуло.

«Разумеется, это отрицательно скажется на экономике. Мы только что подписали одно из крупнейших торговых соглашение в мире — соглашение между США, Мексикой и Канадой. Мексика — очень важный торговый партнёр. Однако безопасность превыше всего. Без неё никуда», — сообщил Трамп журналистам.

Политолог Михаил Синельников-Оришак в беседе с RT предположил, что 45-й президент США на самом деле не хочет полного закрытия границы, а стремится лишь сузить поток мигрантов, который через себя пропускает Мексика. Однако конгресс не будет сотрудничать с Трампом по этому вопросу, а опасения за экономику являются лишь предлогом, добавил эксперт.

«Конгресс США принципиально не даёт Трампу то, что ему важно, и толкает его на противостояние с Демократической партией перед выборами, для того чтобы показать его неэффективным самодуром. Сейчас со стороны демократов идёт риторика о том, что Америку построили мигранты. Но строили её мигранты из европейских стран, приезжавшие в США столетия назад. Современные мигранты и их семьи едут не работать, а пользоваться социальной системой. Какая бы мощная экономика в Америке ни была, долго она такого напряжения не выдержит», — заключил Синельников-Оришак.