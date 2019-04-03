Глава МИД Мексики прокомментировал ситуацию на границе с США

Власти США не намерены полностью закрывать границу с Мексикой и уведомили об этом её руководство. Об этом заявил глава мексиканского МИД Марсело Эбрард.

«Граница не закрыта ни на одном переходе. Нам сказали, что этого не произойдёт, и мы надеемся, что так и будет», — приводит его слова El Universal.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что закроет границу с Мексикой или её большую часть на следующей неделе, если страна не остановит полностью поток нелегальных мигрантов в США.

Также сообщалось, что министр внутренней безопасности США Кирстен Нильсен дала указание ускорить развёртывание дополнительных сил вдоль районов южной границы страны.