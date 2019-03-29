Трамп пригрозил закрыть границу с Мексикой на следующей неделе

Американский лидер Дональд Трамп заявил в своём микроблоге в Twitter, что закроет границу с Мексикой или её большую часть на следующей неделе если она не остановит полностью поток нелегальных мигрантов в США.

«Если Мексика не остановит немедленно всю незаконную иммиграцию в Соединённые Штаты через нашу Южную границу, я закрою границу или большие участки границы на следующей неделе», — написал Трамп.

Он также заявил, что «Мексике было бы так легко это сделать».

«Но они просто берут наши деньги и «разговаривают», — добавил американский президент.

Ранее Трамп раскритиковал власти Мексики за отсутствие прогресса в борьбе с нелегальными мигрантами, проникающими с мексиканской территории в США.

При этом он также не исключил, что закроет Южной границу.