Трамп пригрозил закрыть границу с Мексикой на следующей неделе

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Американский лидер Дональд Трамп заявил в своём микроблоге в Twitter, что закроет границу с Мексикой или её большую часть на следующей неделе если она не остановит полностью поток нелегальных мигрантов в США.
Трамп пригрозил закрыть границу с Мексикой на следующей неделе
  • Reuters

«Если Мексика не остановит немедленно всю незаконную иммиграцию в Соединённые Штаты через нашу Южную границу, я закрою границу или большие участки границы на следующей неделе», — написал Трамп.

Он также заявил, что «Мексике было бы так легко это сделать».

«Но они просто берут наши деньги и «разговаривают», — добавил американский президент.

Ранее Трамп раскритиковал власти Мексики за отсутствие прогресса в борьбе с нелегальными мигрантами, проникающими с мексиканской территории в США.

При этом он также не исключил, что закроет Южной границу.

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