Трамп пригрозил закрыть границу с Мексикой на следующей неделе
- Reuters
«Если Мексика не остановит немедленно всю незаконную иммиграцию в Соединённые Штаты через нашу Южную границу, я закрою границу или большие участки границы на следующей неделе», — написал Трамп.
Он также заявил, что «Мексике было бы так легко это сделать».
«Но они просто берут наши деньги и «разговаривают», — добавил американский президент.
Ранее Трамп раскритиковал власти Мексики за отсутствие прогресса в борьбе с нелегальными мигрантами, проникающими с мексиканской территории в США.
При этом он также не исключил, что закроет Южной границу.