США ускорили развёртывание дополнительных сил на границе с Мексикой

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Министр внутренней безопасности США Кирстен Нильсен дала указание ускорить развёртывание дополнительных сил вдоль районов южной границы страны, информирует CNN.
США ускорили развёртывание дополнительных сил на границе с Мексикой
  • Reuters

«Министр внутренней безопасности Кирстен Нильсен в понедельник (1 апреля. — RT) дала указание службе таможенного и пограничного контроля США ускорить запланированный прирост в 750 офицеров для оказания помощи пограничному патрулю США вдоль районов южной границы, где наблюдается приток мигрантов, направляющихся в США из Мексики», — говорится в тексте.

Ранее американский лидер Дональд Трамп раскритиковал власти Мексики за отсутствие прогресса в борьбе с нелегальными мигрантами, проникающими с мексиканской территории в США.

При этом он также не исключил, что закроет южную границу.

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