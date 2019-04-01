США ускорили развёртывание дополнительных сил на границе с Мексикой

Министр внутренней безопасности США Кирстен Нильсен дала указание ускорить развёртывание дополнительных сил вдоль районов южной границы страны, информирует CNN.

«Министр внутренней безопасности Кирстен Нильсен в понедельник (1 апреля. — RT) дала указание службе таможенного и пограничного контроля США ускорить запланированный прирост в 750 офицеров для оказания помощи пограничному патрулю США вдоль районов южной границы, где наблюдается приток мигрантов, направляющихся в США из Мексики», — говорится в тексте.

Ранее американский лидер Дональд Трамп раскритиковал власти Мексики за отсутствие прогресса в борьбе с нелегальными мигрантами, проникающими с мексиканской территории в США.

При этом он также не исключил, что закроет южную границу.