СМИ: Трамп решил приостановить поддержку Гватемалы, Гондураса и Сальвадора
- Reuters
Об этом сообщает ABC со ссылкой на неназванного представителя Госдепартамента.
«По распоряжению госсекретаря мы выполняем поручение президента и прекращаем программы внешней помощи для «северного треугольника» в рамках 2017 и 2018 финансовых годов», — сказал собеседник телеканалу.
Представитель Госдепартамента также заявил о намерении ведомства взаимодействовать с конгрессом в ходе этого процесса.
Ранее Трамп раскритиковал власти Мексики, Гватемалы, Гондураса и Сальвадора за отсутствие прогресса в борьбе с нелегальными мигрантами, проникающими на территорию США.