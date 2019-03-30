СМИ: Трамп решил приостановить поддержку Гватемалы, Гондураса и Сальвадора

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Президент США Дональд Трамп поручил приостановить оказание прямой поддержки Гватемале, Гондурасу и Сальвадору.
СМИ: Трамп решил приостановить поддержку Гватемалы, Гондураса и Сальвадора
  • Reuters

Об этом сообщает ABC со ссылкой на неназванного представителя Госдепартамента.

«По распоряжению госсекретаря мы выполняем поручение президента и прекращаем программы внешней помощи для «северного треугольника» в рамках 2017 и 2018 финансовых годов», — сказал собеседник телеканалу.

Представитель Госдепартамента также заявил о намерении ведомства взаимодействовать с конгрессом в ходе этого процесса.

Ранее Трамп раскритиковал власти Мексики, Гватемалы, Гондураса и Сальвадора за отсутствие прогресса в борьбе с нелегальными мигрантами, проникающими на территорию США.

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