«В стиле «хайли лайкли»: как в Канаде заявили о возможном вмешательстве в выборы со стороны России

Россия может вмешаться в парламентские выборы в Канаде, которые пройдут в октябре. Об этом заявили премьер-министр североамериканского государства Джастин Трюдо и министр иностранных дел Христя Фриланд. Сопредседатель совместного с США Постоянного объединённого совета обороны Джон МакКэй подчеркнул, что Москва угрожает Оттаве в Арктике. О возможной интервенции Москвы в выборы по всему миру заявил и британский министр иностранных дел Джереми Хант. По мнению экспертов, очередная волна обвинений в адрес России спровоцирована Вашингтоном. Кроме того, подобные заявления могут отвлечь внимание от коррупционного скандала, в котором замешан Трюдо, полагают аналитики.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил об опасности вмешательства в канадские выборы со стороны третьих стран. Особо в этом отношении он выделил Россию.

«В последние годы мы наблюдали рост вмешательства или вовлечённости иностранных субъектов в демократические процессы», — отметил канадский лидер на пресс-конференции в Торонто.

По его словам, «такие страны, как Россия, стоят за многими кампаниями по разжиганию розни и многими случаями распространения материалов в соцсетях, посвящённых той же цели».

Ранее в этот же день об угрозе вмешательства со стороны Москвы заявила министр иностранных дел Канады Христя Фриланд на полях саммита глав внешнеполитических ведомств G7 во Франции.

«Мы пришли к выводу, что вероятность вмешательства очень высока, а также полагаем, что иностранные субъекты со злыми умыслами уже пытались подорвать нашу демократию», — подчеркнула глава канадской дипломатии.

Парламентские выборы в Канаде пройдут в октябре. За право сформировать правительство на них традиционно борются две партии: ныне правящая Либеральная и находящаяся в оппозиции Консервативная.

«Абсурд и бессмыслица»

Ранее в ноябре прошлого года об опасности вмешательства в канадские выборы со стороны России говорил министр обороны Канады Харджит Саджан.

«Вставая на защиту прав человека и выступая против… таких стран, как Россия, которые не приемлют порядок, основанный на правилах… вы становитесь мишенью», — цитировал Саджана CBC.

Министр тогда отмечал, что якобы одной из причин возможного вмешательства Москвы во внутренние дела Оттавы может стать поддержка Канадой притязаний Украины на Крым.

Министр обороны Канады Харджит Саджан

Reuters

© Chris Wattie

В свою очередь, о другой опасности, уже военного характера, но также со стороны России, 5 марта заявил ещё один связанный с оборонной сферой канадский политик. Член Либеральной партии и сопредседатель консультативного американско-канадского Постоянного объединённого совета обороны Джон МакКэй обвинил Россию в наращивании вооружений в Арктике и заявил, что канадцы «не очень хорошо подготовлены» к защите своих полярных владений. В интервью CBC Маккей призвал Канаду выделить больше средств на оборону в Арктике.

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Эксперты полагают, что подобные заявления американские и канадские элиты «делают специально, чтобы создать образ могущественного врага».

«На этом они пытаются оживить свой промышленный комплекс, который за 90-е годы деградировал, — заявил в интервью RT эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин БлохинRT Блохин. — На российской угрозе западные политики зарабатывают триллионы долларов. Политика сдерживания России приносит прибыль».

Эксперт отметил, что антироссийские интонации канадского руководства практически совпали с аналогичными действиями американской стороны. Всего несколько дней назад в конгресс США был внесён законопроект о возможных санкциях против России за потенциальное вмешательство в грядущие выборы президента.

«Заявления канадцев синхронизированы с заявлениями американских партнёров, — подчеркнул Блохин. — За небольшой отрезок времени и те, и другие успели сообщить, что Россия собирается вмешаться в выборный процесс. Нас уже судят за то, чего ещё не произошло. Абсурд и бессмыслица».

Внутренний фактор

Как отмечают эксперты, новые обвинения в адрес России со стороны канадского руководства прозвучали на фоне масштабного политического скандала у северного соседа США. 4 марта в отставку ушла глава казначейства Канады Джейн Филпотт. Она стала вторым членом кабинета министров Трюдо, которая покинула его из-за коррупционного скандала вокруг строительной компании SNC-Lavalin Group Inc.

Джастин Трюдо

Reuters

© Chris Wattie

Ранее пост оставила Джоди Уилсон-Рейбоулд — министр по делам ветеранов и помощник министра национальной обороны. До января 2019 года она занимала должность генерального прокурора и министра юстиции страны. После своей отставки Уилсон-Рейбоулд сообщила на слушаниях в парламенте, что в бытность генпрокурором канцелярия премьер-министра требовала от неё прекратить антикоррупционное расследование в отношении SNC Lavalin.

В ответ лидер оппозиционной Консервативной партии Канады Эндрю Шир призвал Трюдо уйти в отставку. Премьер-министр, однако, отказался это делать, заявив, что канадцы смогут решить, оставаться ли ему у руля, уже в октябре этого года.

По словам экспертов, сейчас канадскому правительству выгодно заявлять о «русской угрозе», чтобы отвлечь внимание населения от внутренних проблем.

«Против премьер-министра были выдвинуты серьёзные обвинения по вопросам коррупции и превышения служебных полномочий, — отмечает американист, член-корреспондент Академии Военных наук Сергей Судаков. — Конечно же, для того, чтобы убрать негативные стороны, нужно просто сместить акценты. За любые внутренние неудачи можно снять с себя ответственность, если вспомнить о «русских хакерах».

По словам эксперта, муссирование темы российского вмешательства для Джастина Трюдо — своеобразная «подушка безопасности».

«Если он проиграет выборы, то может сказать: это из-за России, если выигрывает, то просто промолчит», — подчёркивает Судаков.

Игра в оркестре

Наконец, ещё одна причина, по которой канадцы заявляют об опасности российского вмешательства, как считают эксперты, — солидарность с союзниками по НАТО. А это не только ближайший сосед и главный торгово-экономический партнёр — США, но Великобритания, монарх которой считается официальным главой государства и в Канаде.

5 апреля на встрече министров иностранных дел G7, как сообщал ТАСС, именно британец Джереми Хант утверждал, что «такие страны, как Россия, имеют хорошо распланированные и продуманные стратегии по вмешательству в демократические процессы» и призывал страны Запада «сделать слишком высокой цену» за такое вмешательство.

Встреча представителей внешнеполитических ведомств стран G7 во Франции

Reuters

© Stephane Mahe

«Канада набирает себе очки на международной арене», — считает Олег Блохин.

Однако он всё же склонен полагать, что и Лондон, и Оттава в своих антироссийских действиях и заявлениях ориентируются прежде всего на Соединённые Штаты. Как напомнил эксперт, несмотря на то, что расследование спецпрокурора Мюллера не выявило никаких связей между Дональдом Трампом и Россией, в своей официальной риторике Вашингтон не перестаёт обвинять нашу страну во «вмешательстве».

«Сейчас ряд государств начинают играть как целый оркестр, стоит американскому дирижёру взмахнуть смычком, — утверждает Блохин. — США пытаются сохранить за собой право давления на Россию, обвиняя её во вмешательстве в выборы других стран, прежде всего своих союзников».

По словам аналитика, стоит ожидать, что и в других западных странах политики будут свои провалы и проблемы «списывать на Россию», но доверия эти заявления, особенно после нелепого выпада канадцев, не заслуживают.

«Пусть канадские политики сначала предоставят доказательства, — отмечает эксперт. — А пока это лишь обвинения в стиле «хайли лайкли».