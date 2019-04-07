«В стиле «хайли лайкли»: как в Канаде заявили о возможном вмешательстве в выборы со стороны России

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Александр Бовдунов, Елизавета Комарова
Россия может вмешаться в парламентские выборы в Канаде, которые пройдут в октябре. Об этом заявили премьер-министр североамериканского государства Джастин Трюдо и министр иностранных дел Христя Фриланд. Сопредседатель совместного с США Постоянного объединённого совета обороны Джон МакКэй подчеркнул, что Москва угрожает Оттаве в Арктике. О возможной интервенции Москвы в выборы по всему миру заявил и британский министр иностранных дел Джереми Хант. По мнению экспертов, очередная волна обвинений в адрес России спровоцирована Вашингтоном. Кроме того, подобные заявления могут отвлечь внимание от коррупционного скандала, в котором замешан Трюдо, полагают аналитики.
«В стиле «хайли лайкли»: как в Канаде заявили о возможном вмешательстве в выборы со стороны России
  • Парламент Канады
  • Reuters
  • © Blair Gable

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил об опасности вмешательства в канадские выборы со стороны третьих стран. Особо в этом отношении он выделил Россию.

«В последние годы мы наблюдали рост вмешательства или вовлечённости иностранных субъектов в демократические процессы», — отметил канадский лидер на пресс-конференции в Торонто.  

По его словам, «такие страны, как Россия, стоят за многими кампаниями по разжиганию розни и многими случаями распространения материалов в соцсетях, посвящённых той же цели».

Ранее в этот же день об угрозе вмешательства со стороны Москвы заявила министр иностранных дел Канады Христя Фриланд на полях саммита глав внешнеполитических ведомств G7 во Франции.

«Мы пришли к выводу, что вероятность вмешательства очень высока, а также полагаем, что иностранные субъекты со злыми умыслами уже пытались подорвать нашу демократию», — подчеркнула глава канадской дипломатии.

Парламентские выборы в Канаде пройдут в октябре. За право сформировать правительство на них традиционно борются две партии: ныне правящая Либеральная и находящаяся в оппозиции Консервативная.

«Абсурд и бессмыслица»

Ранее в ноябре прошлого года об опасности вмешательства в канадские выборы со стороны России говорил министр обороны Канады Харджит Саджан.

«Вставая на защиту прав человека и выступая против… таких стран, как Россия, которые не приемлют порядок, основанный на правилах… вы становитесь мишенью», — цитировал Саджана CBC.

Министр тогда отмечал, что якобы одной из причин возможного вмешательства Москвы во внутренние дела Оттавы может стать поддержка Канадой притязаний Украины на Крым.

  • Министр обороны Канады Харджит Саджан
  • Reuters
  • © Chris Wattie

В свою очередь, о другой опасности, уже военного характера, но также со стороны России, 5 марта заявил ещё один связанный с оборонной сферой канадский политик. Член Либеральной партии и сопредседатель консультативного американско-канадского Постоянного объединённого совета обороны Джон МакКэй обвинил Россию в наращивании вооружений в Арктике и заявил, что канадцы «не очень хорошо подготовлены» к защите своих полярных владений. В интервью CBC Маккей призвал Канаду выделить больше средств на оборону в Арктике.

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Эксперты полагают, что подобные заявления американские и канадские элиты «делают специально, чтобы создать образ могущественного врага».

«На этом они пытаются оживить свой промышленный комплекс, который за 90-е годы деградировал, — заявил в интервью RT эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин БлохинRT Блохин. — На российской угрозе западные политики зарабатывают триллионы долларов. Политика сдерживания России приносит прибыль».

Эксперт отметил, что антироссийские интонации канадского руководства практически совпали с аналогичными действиями американской стороны. Всего несколько дней назад в конгресс США был внесён законопроект о возможных санкциях против России за потенциальное вмешательство в грядущие выборы президента.

«Заявления канадцев синхронизированы с заявлениями американских партнёров, — подчеркнул Блохин. — За небольшой отрезок времени и те, и другие успели сообщить, что Россия собирается вмешаться в выборный процесс. Нас уже судят за то, чего ещё не произошло. Абсурд и бессмыслица».

Внутренний фактор

Как отмечают эксперты, новые обвинения в адрес России со стороны канадского руководства прозвучали на фоне масштабного политического скандала у северного соседа США. 4 марта в отставку ушла глава казначейства Канады Джейн Филпотт. Она стала вторым членом кабинета министров Трюдо, которая покинула его из-за коррупционного скандала вокруг строительной компании SNC-Lavalin Group Inc.

  • Джастин Трюдо
  • Reuters
  • © Chris Wattie

Ранее пост оставила Джоди Уилсон-Рейбоулд — министр по делам ветеранов и помощник министра национальной обороны. До января 2019 года она занимала должность генерального прокурора и министра юстиции страны. После своей отставки Уилсон-Рейбоулд сообщила на слушаниях в парламенте, что в бытность  генпрокурором канцелярия премьер-министра требовала от неё прекратить антикоррупционное расследование в отношении SNC Lavalin.

В ответ лидер оппозиционной Консервативной партии Канады Эндрю Шир призвал Трюдо уйти в отставку. Премьер-министр, однако, отказался это делать, заявив, что канадцы смогут решить, оставаться ли ему у руля, уже в октябре этого года.

По словам экспертов, сейчас канадскому правительству выгодно заявлять о «русской угрозе», чтобы отвлечь внимание населения от внутренних проблем.

«Против премьер-министра были выдвинуты серьёзные обвинения по вопросам коррупции и превышения служебных полномочий, — отмечает американист, член-корреспондент Академии Военных наук Сергей Судаков. — Конечно же, для того, чтобы убрать негативные стороны, нужно просто сместить акценты. За любые внутренние неудачи можно снять с себя ответственность, если вспомнить о «русских хакерах».

По словам эксперта, муссирование темы российского вмешательства для Джастина Трюдо — своеобразная «подушка безопасности».

«Если он проиграет выборы, то может сказать: это из-за России, если выигрывает, то просто промолчит», — подчёркивает Судаков.

Игра в оркестре

Наконец, ещё одна причина, по которой канадцы заявляют об опасности российского вмешательства, как считают эксперты, — солидарность с союзниками по НАТО. А это не только ближайший сосед и главный торгово-экономический партнёр — США, но Великобритания, монарх которой считается официальным главой государства и в Канаде.

5 апреля на встрече министров иностранных дел G7, как сообщал ТАСС, именно британец Джереми Хант утверждал, что «такие страны, как Россия, имеют хорошо распланированные и продуманные стратегии по вмешательству в демократические процессы» и призывал страны Запада «сделать слишком высокой цену» за такое вмешательство. 

  • Встреча представителей внешнеполитических ведомств стран G7 во Франции
  • Reuters
  • © Stephane Mahe

«Канада набирает себе очки на международной арене», — считает Олег Блохин.

Однако он всё же склонен полагать, что и Лондон, и Оттава в своих антироссийских действиях и заявлениях ориентируются прежде всего на Соединённые Штаты. Как напомнил эксперт, несмотря на то, что расследование спецпрокурора Мюллера не выявило никаких связей между Дональдом Трампом и Россией, в своей официальной риторике Вашингтон не перестаёт обвинять нашу страну во «вмешательстве».

«Сейчас ряд государств начинают играть как целый оркестр, стоит американскому дирижёру взмахнуть смычком, — утверждает Блохин. — США пытаются сохранить за собой право давления на Россию, обвиняя её во вмешательстве в выборы других стран, прежде всего своих союзников».

По словам аналитика, стоит ожидать, что и в других западных странах политики будут свои провалы и проблемы «списывать на Россию», но доверия эти заявления, особенно после нелепого выпада канадцев, не заслуживают.

«Пусть канадские политики сначала предоставят доказательства, — отмечает эксперт. — А пока это лишь обвинения в стиле «хайли лайкли».

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