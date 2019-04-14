«Повод раскрутить тему»: почему арест Ассанжа может быть выгоден противникам Дональда Трампа

Арест основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа дал повод американским мейнстримным СМИ вновь поднять тему «российского вмешательства» в выборы президента США в 2016 году. Журналисты и политики-демократы утверждают, что Ассанж, будучи «российским агентом», якобы опубликовал данные с почтовых серверов штаба Хиллари Клинтон. Сама экс-госсекретарь США поприветствовала арест журналиста, заявив, что он должен «ответить за то, что сделал». Экстрадиция Ассанжа в США ставит Дональда Трампа в неудобное положение, считают эксперты. По их мнению, попытка смягчить обвинения против основателя WikiLeaks даст повод для новых заявлений о «сговоре» американского лидера с Кремлём.

Джулиан Ассанж заслужил наказание за пособничество хакерским атакам. Об этом заявила бывшая первая леди и госсекретарь США Хиллари Клинтон. По её словам, основатель WikiLeaks не является журналистом.

«Эта история не о наказании за журналистскую деятельность — это об оказании поддержки (со стороны Ассанжа. — RT) в хакерской атаке на военный компьютер с целью похищения информации у правительства США», — приводит её слова телеканал NBC.

Она добавила, что Ассанж должен «ответить за то, что сделал».

Клинтон поддержал и лидер демократов в сенате Чак Шумер, один из наиболее последовательных оппонентов Дональда Трампа.

«Джулиана Ассанжа арестовали, и я надеюсь, что вскоре он ответит за вмешательство в наши выборы», — написал Шумер в своём Twitter.

Now that Julian Assange has been arrested, I hope he will soon be held to account for his meddling in our elections on behalf of Putin and the Russian government. — Chuck Schumer (@SenSchumer) 11 апреля 2019 г.

В свою очередь, адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани считает, что информация, которой располагает Ассанж, может пролить свет на «заговор» против президента.

«Может, это прольёт свет на заговор с целью организовать расследования в отношении президента Трампа на основе ложного обвинения в сговоре с Россией, чтобы повлиять на результат выборов 2016 года. Следите за Украиной. Возможно, что со всеми его источниками он может знать что-то об этом или предоставить информацию о том, как это всё началось», — приводит слова Джулиани газета The Washington Examiner.

Ассанж был арестован британской полицией 11 апреля. Эквадорские дипломаты позволили силовикам пройти на территорию посольства после того, как президент Ленин Морено заявил, что отзывает в предоставлении политического убежища основателю WikiLeaks. В своём заявлении Морено сообщил, что такое решение было принято из-за «неоднократных нарушений международных конвенций». Кроме того, Ассанж был лишён эквадорского гражданства.

Формальным поводом для ареста стала неявка австралийского журналиста в британский суд в 2012 году по запросу властей Швеции. Именно тогда Ассанж укрылся в посольстве Эквадора.

Первые публикации WikiLeaks

В день ареста Ассанжа Минюст США распространил заявление, согласно которому американские власти обвиняют основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в сговоре с целью взлома компьютеров Пентагона для получения доступа к секретной информации.

В марте 2019 Челси (Брэдли) Мэнниг снова предстала перед судом по делу WikiLeaks

© REUTERS/Ford Fischer/News2Share

Вашингтон начал преследование Ассанжа в 2010 году, когда на портале WikiLeaks были опубликованы сотни тысяч документов, касающихся действий армии США на Ближнем Востоке, которые были получены от специалиста по анализу разведывательных данных армии США Брэдли Мэннинга.

В документах содержались сведения о преступлениях американских военных в Ираке и Афганистане, включая свидетельства пыток, видеозапись расстрела мирных граждан вертолётом Apache в Багдаде в 2007 году, а также сведения о большом количестве жертв среди мирного населения в результате действий американских военных.

В августе 2013 года состоялся военный трибунал, приговоривший Мэннинга к 35 годам лишения свободы. 17 января 2017 года, за три дня до истечения своих президентских полномочий, Барак Обама подписал указ, смягчающий приговор военному до семи лет. Мэннинг, за это время сменивший в тюрьме пол и теперь называющий себя Челси, вышел на свободу в мае 2017 года.

Враг истеблишмента

За время изоляции Ассанжа в посольстве Эквадора в Лондоне WikiLeaks публиковал множество разных материалов: секретные документы, касающиеся тюрьмы Гуантанамо, данные Агентства национальной безопасности США и сведения о секретной киберпрограмме ЦРУ под названием Vault 7.

Однако сегодня американские мейнстримные СМИ обсуждают его роль в якобы имевшем место вмешательстве России в выборы президента США в 2016 году. Руководители американских разведслужб при Бараке Обаме утверждали, что «русские хакеры» взломали почтовые серверы Национального комитета Демократической партии и предвыборного штаба Хиллари Клинтон и передали полученные материалы WikiLeaks.

В 2017 году Майк Помпео, занимавший в то время пост руководителя ЦРУ, назвал WikiLeaks «негосударственной враждебной разведслужбой», которую поддерживала Россия. Накануне, комментируя арест Ассанжа, это утверждение подтвердил и вице-президент США Майк Пенс.

«Да, мы c этим полностью согласны. Именно поэтому Министерство юстиции добивается экстрадиции Ассанжа», — заявил Пенс в эфире телеканала CNN.

Несмотря на то что недавно завершившееся расследование комиссии Мюллера не показало наличие сговора между Трампом и Кремлём, арест Ассанжа дал американским СМИ повод возобновить обсуждение российского вмешательства в выборы президента США.

© The Washington Examiner

«США должны привлечь Джулиана Ассанжа к ответственности как российского агента», — объявляет газета The Washington Examiner.

© PolitiFact

«WikiLeaks: «полезный идиот» России, её «агент влияния» или что-то иное?» — спрашивает портал PolitiFact.

© The New York Times

«Арест Джулиана Ассанжа не дал ответов на связанные с Россией загадки», — пишет газета The New York Times.

Между молотом и наковальней

Арест и экстрадиция Джулиана Ассанжа в США ставят Дональда Трампа в неудобное положение, считают эксперты. Если назначенный им генпрокурор Уильям Барр смягчит основателю WikiLeaks обвинение или приговор, это даст противникам Трампа из Демократической партии право указывать на это как на доказательство сговора с Россией, отметил в разговоре с RT эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

«Неспроста арест Ассанжа и попытки экстрадировать его в США последовали немедленно по окончании расследования Мюллера. Всё это выглядит странно. Очевидно, что в США кто-то хочет, чтобы история вокруг «российского вмешательства» не заканчивалась. Вполне возможно, что Трампа сейчас ставят перед новым выбором», — пояснил эксперт.

Вполне вероятно, что демократы и американские СМИ будут использовать личность Ассанжа как аргумент в новом витке дела о «вмешательстве» России в выборы 2016 года, считает Владимир Брутер.

«Для них это будет хороший повод возобновить данную тему. Однако оснований для этого нет, так как нельзя говорить о том, что вскрылись новые факты: очевидно, что, находясь в эквадорском посольстве, Ассанж не мог предпринять какие-то серьёзные шаги по взлому серверов демократов и Клинтон», — отметил он.

При этом американский истеблишмент будет игнорировать то, что по делу о публикации секретных данных WikiLeaks уже был осуждён Брэдли (Челси) Мэннинг.

«Резкое неприятие со стороны демократического истеблишмента вызывает именно Ассанж, а не Челси Мэннинг, так как основатель WikiLeaks — более раскрученная персона. Для демократов это повод раскрутить тему виновности Ассанжа в поражении Демпартии на выборах», — рассказал Владимир Брутер.

Патовая ситуация

Напомним, что генеральный прокурор Уильям Барр 24 марта направил в конгресс доклад, посвящённый итогам расследования спецпрокурора Роберта Мюллера.

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В нём отмечалось, что комиссия Мюллера не нашла доказательств или признаков «сговора» предвыборного штаба Трампа с Россией. Генпрокурор Барр также сообщил, что никаких дальнейших обвинений в рамках этого расследования выдвинуто не будет.

Однако демократы считают, что основатель WikiLeaks действовал по заказу и что материалы ему сливали «российские хакеры» по указанию Москвы, рассказал в беседе с RT директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта (МГУ) Юрий Рогулёв. Ранее Национальный комитет Демократической партии подал иск против России, штаба Трампа и WikiLeaks, обвинив их во взломе компьютерной системы и утечке электронной переписки.

«По их мнению, Ассанж — не самостоятельная фигура, а агент Кремля. Однако эти обвинения необоснованны, они просто удобно легли в концепцию демократов по «сговору» Трампа с Россией. Дело о взломе сервера Демпартии США не до конца расследовано. Пока непонятно, были ли украдены данные с сервера. Сейчас в экспертном сообществе преобладает мнение, что они были слиты конкретным человеком, а совсем не хакерами. Кроме того, следы этой «кражи» никто подтвердить не может. Вся эта история буквально высосана из пальца», — отметил Юрий Рогулёв.

По его словам, Трамп не хочет снова разжигать ситуацию вокруг его «сговора» с Россией и не будет предпринимать какие-то шаги в ситуации с Ассанжем. В то же время он ответил, что скандал не нужен и его оппонентам.

«Демократы и американские СМИ, возможно, будут использовать личность Ассанжа как аргумент в дебатах о «вмешательстве» России в выборы. Однако им тоже невыгодно сейчас раскручивать эту тему, так как генпрокурор Барр заявил о начале расследования того, почему Трамп оказался в центре внимания ФБР в ходе президентской кампании летом 2016 года», — пояснил Рогулёв.

В то же время он не исключил, что основателю WikiLeaks всё-таки предъявят более серьёзные обвинения, если на этом настоят президент и генпрокурор.

«В американской юстиции работает система давления на подозреваемого, когда его принуждают пойти на сделку: или он сдаёт ещё кого-то, или же берёт на себя часть вины. Такой механизм может быть применён и в отношении Ассанжа в случае его экстрадиции», — заключил эксперт.