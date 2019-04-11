МИД России прокомментировал операцию Британии по задержанию Ассанжа
- © Ruptly
Она напомнила, что «британская полиция проводила операцию по задержанию основателя WikiLeaks Джулиана Ассанажа».
«Мы обратили внимание на то, что она была осуществлена на территории дипломатической миссии Эквадора с согласия посольства. И, конечно, форма, в которой была проведена эта операция, оставляет полное впечатление откровенного и грубого пренебрежения к человеческому достоинству арестованного», — сказала она.
Как отметила дипломат, Россия рассчитывает, что все права Ассанжа будут соблюдены.
«Мы видели реакцию, которая уже пошла от профессионального журналистского сообщества, от неправительственных организаций… Вся история с Ассанжем — это вопрос не сегодняшнего дня, а вообще вся история с гонениями на него, травлей, созданием ему нечеловеческих условий существования — это предание забвению свободы слова и прав на распространение информации. Это удар по правам журналиста», — добавила она.
Ранее Захарова, комментируя задержание Ассанжа, заявила, что «рука «демократии» сжимает горло свободе».