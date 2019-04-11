МИД России прокомментировал операцию Британии по задержанию Ассанжа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга прокомментировала задержание в Великобритании бывшего главного редактора WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

Она напомнила, что «британская полиция проводила операцию по задержанию основателя WikiLeaks Джулиана Ассанажа».

«Мы обратили внимание на то, что она была осуществлена на территории дипломатической миссии Эквадора с согласия посольства. И, конечно, форма, в которой была проведена эта операция, оставляет полное впечатление откровенного и грубого пренебрежения к человеческому достоинству арестованного», — сказала она.

Как отметила дипломат, Россия рассчитывает, что все права Ассанжа будут соблюдены.

«Мы видели реакцию, которая уже пошла от профессионального журналистского сообщества, от неправительственных организаций… Вся история с Ассанжем — это вопрос не сегодняшнего дня, а вообще вся история с гонениями на него, травлей, созданием ему нечеловеческих условий существования — это предание забвению свободы слова и прав на распространение информации. Это удар по правам журналиста», — добавила она.

Ранее Захарова, комментируя задержание Ассанжа, заявила, что «рука «демократии» сжимает горло свободе».

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