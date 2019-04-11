Суд в Лондоне оставил под стражей Ассанжа

МИД России прокомментировал операцию Британии по задержанию Ассанжа

Короткая ссылка
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга прокомментировала задержание в Великобритании бывшего главного редактора WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
МИД России прокомментировал операцию Британии по задержанию Ассанжа
  • © Ruptly

Она напомнила, что «британская полиция проводила операцию по задержанию основателя WikiLeaks Джулиана Ассанажа».

«Мы обратили внимание на то, что она была осуществлена на территории дипломатической миссии Эквадора с согласия посольства. И, конечно, форма, в которой была проведена эта операция, оставляет полное впечатление откровенного и грубого пренебрежения к человеческому достоинству арестованного», — сказала она.

Как отметила дипломат, Россия рассчитывает, что все права Ассанжа будут соблюдены.

«Мы видели реакцию, которая уже пошла от профессионального журналистского сообщества, от неправительственных организаций… Вся история с Ассанжем — это вопрос не сегодняшнего дня, а вообще вся история с гонениями на него, травлей, созданием ему нечеловеческих условий существования — это предание забвению свободы слова и прав на распространение информации. Это удар по правам журналиста», — добавила она.

Ранее Захарова, комментируя задержание Ассанжа, заявила, что «рука «демократии» сжимает горло свободе»

RT ведёт прямую трансляцию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить