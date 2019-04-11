«Не просто в угоду союзникам»: почему Эквадор решил выдворить Ассанжа

«Решение Морено лишить Ассанжа убежища выглядит сомнительно и — с учётом различных важных событий последних лет — может наткнуться на целый ряд претензий в правовой плоскости». Журналист Пабло Виванко — о причинах выдворения Ассанжа из посольства Эквадора в Лондоне.

Президенту Эквадора Ленину Морено грозит крупное антикоррупционое расследование, и, выдворяя Джулиана Ассанжа из посольства республики в Лондоне, он хочет выполнить очередное требование Вашингтона.

Сейчас не те времена, что в 2012-м, когда основатель WikiLeaks переступил порог посольства в поисках убежища.

Опасаясь, что родина (Австралия) не защитит его от экстрадиции в Соединённые Штаты, где ему грозит тюрьма или даже смертная казнь, Ассанж обратился к Рафаэлю Корреа, тогдашнему президенту Эквадора, с просьбой укрыть его от «политического преследования».

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Тот согласился и предоставил ему убежище на основании того, что его «жизни, безопасности и личной неприкосновенности» в любой момент может грозить опасность.

Несколькими годами ранее Эквадор выставил со своей территории американских военных, а приютив Ассанжа, своим жестом вызвал восторг у многих — и внутри страны, и за её пределами.

Прошло семь лет, и сейчас Эквадор его выдал. Дальнейшая экстрадиция почти гарантирована.

По словам Фиделя Нарваэса, бывшего эквадорского консула в Лондоне, этот шаг не только не обоснован, но и противоречит международному праву.

«Это попрание права и института предоставления убежища», — сказал он в разговоре со мной.

Дипломат говорит, что Ассанж, попав в руки британских властей, будет, вероятно, экстрадирован в США, где «его наверняка приговорят к десяткам лет за решёткой — как минимум».

Нарваэс был среди тех эквадорских чиновников, которые приняли Ассанжа в 2012-м, и в сегодняшних действиях видит элемент возвращения правительства Морено к «угодливой» внешней политике.

«Внешнеполитический курс эквадорского правительства резко изменился. Сейчас он поставлен в полную зависимость от давления из-за рубежа, особенно со стороны США и МВФ, как это всегда было до гражданской революции», — добавляет Нарваэс.

Морено победил на выборах, обещая продолжать левый патриотический курс гражданской революции Рафаэля Корреа, но с тех пор активно выступал против наследия Корреа, как и против других латиноамериканских правительств, ориентирующихся на «социализм XXI века».

В последние месяцы правительство Морено восстановило программу полётов американских военных самолётов и участвовало в создании блока правой ориентации Просур — мера, направленная на подрыв Союза южноамериканских наций, созданного Корреа и его единомышленниками, такими как покойный Уго Чавес.

Нынешний эквадорский лидер, месяцами утверждавший, что Корреа вогнал страну в чудовищные долги, подписал заём у МВФ на $4,2 млрд.

В свете этих и других шагов решение Морено в отношении Ассанжа удивительным не кажется. Но момент выбран так, чтобы не просто угодить союзникам…

«Джулиана Ассанжа хотят сделать козлом отпущения, чтобы отвлечь внимание от скандала с бумагами INA», — говорит Нарваэс, имея в виду подозрения в коррупции, запятнавшие Морено, его семью и окружение.

Президент Эквадора столкнулся с перспективой политического расследования по обвинениям в отмывании денег через офшорные счета и подставные компании в Панаме, включая INA Investment Corporation, владельцем которой был зарегистрирован брат Ленина Морено.

Материалы, полученные депутатом-оппозиционером, вкупе с обличающими кадрами и документами, которые, по-видимому, были добыты в результате взлома с телефона Морено и попали в социальные сети, нанесли непоправимый урон авторитету президента и его образу борца с коррупцией.

Рейтинги Морено рухнули. Сейчас доверие президенту выражают всего 17% эквадорцев.

Это предсказуемо ударило по его партии на недавних муниципальных выборах: она потеряла две трети территорий, где прежде побеждала.

Растёт для Морено и риск импичмента.

Действуя в отчаянной попытке отвлечь внимание (иначе и не скажешь), Морено и его чиновники объявили, что скандал устроен Ассанжем и WikiLeaks.

Министр по делам коммуникаций Андрес Мичелена даже обвинил Ассанжа в сговоре с Корреа и президентом Венесуэлы Николасом Мадуро с целью «дестабилизации» эквадорского правительства.

Власти обратились с жалобой к специальному докладчику ООН по праву на частную жизнь, возлагая на WikiLeaks ответственность за утечку информации, а сам Морено указал на Ассанжа, заявляя, что тот «нарушил условия получения убежища».

По мнению Нарваэса (ставшего известным в 2013 году, когда выдал разоблачителю из АНБ Эдварду Сноудену транзитные документы, чтобы тот мог запросить политическое убежище в Эквадоре), Ассанж никаких правил не нарушал, и подобные заявления служат лишь предлогом для лишения его политического убежища.

«Политическое убежище не ограничивает чьи-то права. Напротив, оно должно их защищать, а правительство Ленина Морена систематически нарушает права Джулиана Ассанжа», — говорит Нарваэс.

Решение Морено лишить Ассанжа убежища выглядит сомнительно и — с учётом различных важных событий последних лет — может наткнуться на целый ряд претензий в правовой плоскости.

В ООН и Межамериканской комиссии по правам человека в пользу Ассанжа были вынесены вердикты, утверждающие, что он должен быть свободен. Не ждут его больше для допроса и в Швеции.

Кроме того, сейчас Ассанж — гражданин Эквадора, а экстрадировать граждан Конституция страны правительству запрещает. То, что Морено «приостановил» действие решения о выдаче Ассанжу гражданства, — факт, безусловно, беспрецедентный и безосновательный и может быть отменён решением суда.

Но ситуация в Эквадоре сейчас такова, что всё это может стать не более чем формальностью.

Как бы там ни было с импичментом, о Морено уже давно ходят слухи, что он готовится досрочно уйти в отставку, а его правые союзники — перехватить бразды правления во дворце Каронделет.

Но его кампания против гражданской революции Корреа привела к уничтожению институтов и норм регулирования, мерам жёсткой экономии и массовым увольнениям в госсекторе. Страна на всех парах движется к политической нестабильности и беспорядку, типичных для 1990-х — начала 2000-х годов, а значит, предотвратить экстрадицию Ассанжа после его выдворения из посольства, апеллируя к законам и процедурам, может быть проблематично.

Ассанж оказался пленником кафкианского сценария: из одной клетки его пересадили в другую, и теперь он ждёт, пока недруги решат его судьбу.

Автор — Пабло Виванко, журналист и аналитик, специализирующийся на политике и истории Северной и Южной Америки, бывший директор teleSUR English.