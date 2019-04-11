Эквадор приостановил гражданство Ассанжа
- Reuters
«В отношении присуждения гражданства Эквадора Джулиану Ассанжу: оно было приостановлено со вчерашнего дня по решению Министерства иностранных дел», — приводит РИА Новости слова Хосе Валенсиа.
11 апреля Ассанж был задержан британской полицией в эквадорском посольстве в Лондоне, после того как власти Эквадора отказали ему в убежище.
Позднее Вестминстерский суд Лондона оставил Ассанжа под стражей. Бывшего главного редактора WikiLeaks признали виновным в нарушении условий освобождения под залог.