Эквадор приостановил гражданство Ассанжа

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Министр иностранных дел Эквадора Хосе Валенсиа заявил, что эквадорское гражданство основателя и бывшего главного редактора WikiLeaks приостановлено с 10 апреля.
Эквадор приостановил гражданство Ассанжа
  • Reuters

«В отношении присуждения гражданства Эквадора Джулиану Ассанжу: оно было приостановлено со вчерашнего дня по решению Министерства иностранных дел», — приводит РИА Новости слова Хосе Валенсиа.

11 апреля Ассанж был задержан британской полицией в эквадорском посольстве в Лондоне, после того как власти Эквадора отказали ему в убежище.

Позднее Вестминстерский суд Лондона оставил Ассанжа под стражей. Бывшего главного редактора WikiLeaks признали виновным в нарушении условий освобождения под залог.

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