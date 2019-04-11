Бывший президент Эквадора возмущён операцией по задержанию Ассанжа

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Бывший президент Эквадора Рафаэль Корреа в интервью RT назвал операцию британской полиции по задержанию основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа на территории эквадорского посольства в Лондоне неслыханным событием.
Бывший президент Эквадора возмущён операцией по задержанию Ассанжа
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Как отметил бывший глава государства, убежище Ассанжу предоставил «не Рафаэль Корреа, а государство Эквадор».

«И государство Эквадор в соответствии с международным правом, руководствуясь собственной национальной гордостью, было просто обязано защитить человека, которому оно предоставило убежище. И вместо этого они просто выдали его. Даже не выдали, а позволили британской полиции войти внутрь нашего посольства. Вы понимаете? Позволили иностранной полиции войти в посольство Эквадора. Только представьте себе на минуту, что полиция Эквадора вошла в посольство США» — сказал Корреа.

Он указал на то, что полиция вошла туда, чтобы задержать Ассанжа, который «находился под защитой государства Эквадор и который, кроме того, с прошлого года является гражданином Эквадора».

«Это не только грубое нарушение правил предоставления убежища и международного права, но и нарушение эквадорской Конституции, которая обязывает государство защищать своих граждан. Это нечто неслыханное. Эти действия не могут не возмущать. Сегодня очень печальный день для всего человечества. Но, как мы и говорили ранее, это было вполне предсказуемо, поскольку Морено уже вёл переговоры с США по поводу «головы» Джулиана Ассанжа. Об этом уже было известно ранее», — добавил он.

Летом 2018 года Рафаэль Корреа заявлял, что эквадорский лидер Ленин Морено имеет договорённость с США по поводу дальнейшей судьбы Ассанжа. 

11 апреля Ассанж был задержан на территории посольства Эквадора в Лондоне в связи с запросом США.

Позднее суд оставил его под стражей, признав виновным в нарушении условий освобождения под залог.

RT ведёт текстовую трансляцию.

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