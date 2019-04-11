«Всемирное лицемерие победило»: Ассанж арестован в Лондоне
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11 апреля 2019
Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала заявление Эквадора, в котором власти латиноамериканского государства потребовали не экстрадировать основателя WikiLeaks в страну, где ему может грозить смертная казнь.
«Ещё несколько лет назад Ассанж мне говорил, что Британия экстрадирует его в Швецию. А вот уже Швеция — в США. Где как раз смертная казнь ему и грозит. Наблюдайте», — написала Симоньян в своём Telegram-канале.
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Официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас считает преждевременным комментировать ситуацию вокруг ареста основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
«Мы были проинформированы всего лишь несколько минут назад. И наше правило — не импровизировать относительно нашей позиции по событиям, которые происходят в тот момент, когда мы находимся на этой трибуне», — приводит его слова Интерфакс.
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Убийство афганцев, слежка АНБ и Гуантанамо: RT вспоминает главные разоблачения WikiLeaks за десять лет.
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Бывший сотрудник АНБ, разоблачитель Эдвард Сноуден назвал арест Ассанжа «чёрным днём для свободной прессы».
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Адвокат Ассанжа считает, что власти Британии могут выдать его клиента США.
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Главные разоблачения WikiLeaks — на этом видео.
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Британский писатель и журналист Джеймс Болл, сотрудничавший с WikiLeaks, отметил, что гарантия властей Великобритании, данная Эквадору, вовсе не исключает возможности выдачи Ассанжа Соединённым Штатам.
«Это не исключает экстрадиции в США — просто США должны дать обещание не приговаривать его к смертной казни», — написал Болл в своём Twitter.
This is carefully phrased: Ecuador sought and received guarantees Assange wouldn’t be extradited where he could face “torture or the death penalty”.— James Ball (@jamesrbuk) 11 апреля 2019 г.
That doesn’t rule out US extradition – it just means the US would have to rule out the death penalty. https://t.co/nu1z1xdP8H
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Одна из серий авторской передачи, которую Ассанж вёл на канале RT.
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Видео ареста Ассанжа. Эксклюзив видеоагентства RT Ruptly.
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Президент Эквадора в своём заявлении отметил, что получил от властей Великобритании гарантии того, что Ассанж не будет экстрадирован в страну, где его может ждать смертная казнь. Ленин Морено подразумевал США, которые могут применить к разоблачителю высшую меру наказания за публикацию материалов, содержащих государственные тайны.