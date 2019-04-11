«Всемирное лицемерие победило»: Ассанж арестован в Лондоне

В четверг, 11 апреля, Эквадор отказал основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу в убежище. Как сообщает WikiLeaks в Twitter, сотрудники правоохранительных органов арестовали журналиста на территории посольства. RT ведёт текстовую трансляцию.