Ассанж арестован в Лондоне

«Всемирное лицемерие победило»: Ассанж арестован в Лондоне

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RT
В четверг, 11 апреля, Эквадор отказал основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу в убежище. Как сообщает WikiLeaks в Twitter, сотрудники правоохранительных органов арестовали журналиста на территории посольства. RT ведёт текстовую трансляцию.

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  • 11 апреля 2019

    Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала заявление Эквадора, в котором власти латиноамериканского государства потребовали не экстрадировать основателя WikiLeaks в страну, где ему может грозить смертная казнь.

    «Ещё несколько лет назад Ассанж мне говорил, что Британия экстрадирует его в Швецию. А вот уже Швеция — в США. Где как раз смертная казнь ему и грозит. Наблюдайте», — написала Симоньян в своём Telegram-канале.

  • Официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас считает преждевременным комментировать ситуацию вокруг ареста основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

    «Мы были проинформированы всего лишь несколько минут назад. И наше правило — не импровизировать относительно нашей позиции по событиям, которые происходят в тот момент, когда мы находимся на этой трибуне», — приводит его слова Интерфакс.

  • Убийство афганцев, слежка АНБ и Гуантанамо: RT вспоминает главные разоблачения WikiLeaks за десять лет.

  • Бывший сотрудник АНБ, разоблачитель Эдвард Сноуден назвал арест Ассанжа «чёрным днём для свободной прессы».

  • Адвокат Ассанжа считает, что власти Британии могут выдать его клиента США. 

  • Главные разоблачения WikiLeaks — на этом видео.

  • Британский писатель и журналист Джеймс Болл, сотрудничавший с WikiLeaks, отметил, что гарантия властей Великобритании, данная Эквадору, вовсе не исключает возможности выдачи Ассанжа Соединённым Штатам.

    «Это не исключает экстрадиции в США — просто США должны дать обещание не приговаривать его к смертной казни», — написал Болл в своём Twitter.

  • Одна из серий авторской передачи, которую Ассанж вёл на канале RT. 

  • Видео ареста Ассанжа. Эксклюзив видеоагентства RT Ruptly.

  • Президент Эквадора в своём заявлении отметил, что получил от властей Великобритании гарантии того, что Ассанж не будет экстрадирован в страну, где его может ждать смертная казнь. Ленин Морено подразумевал США, которые могут применить к разоблачителю высшую меру наказания за публикацию материалов, содержащих государственные тайны.

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