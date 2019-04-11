США обвиняют Ассанжа в сговоре для доступа к информации Пентагона
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«47-летний Джулиан Ассанж, основатель WikiLeaks, был арестован сегодня в Соединённом Королевстве в соответствии с Договором о выдаче между США и Великобританией в связи с федеральным обвинением в сговоре с целью совершения компьютерного взлома», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, бывший главный редактор WikiLeaks вступил в сговор с Челси Мэннинг для получения и передачи секретной информации, связанной с нацобороной США.
Как отмечается, Ассанжу грозит до пяти лет тюрьмы.
Ранее Скотленд-Ярд подтвердил, что Ассанж был арестован в связи с запросом Соединённых Штатов об экстрадиции.
Основатель WikiLeaks был задержан полицией на территории посольства Эквадора в Лондоне.