США обвиняют Ассанжа в сговоре для доступа к информации Пентагона

Американские власти обвиняют основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в сговоре с целью взлома компьютеров Пентагона для получения доступа к секретной информации. Об этом говорится в пресс-релизе Минюста США.

«47-летний Джулиан Ассанж, основатель WikiLeaks, был арестован сегодня в Соединённом Королевстве в соответствии с Договором о выдаче между США и Великобританией в связи с федеральным обвинением в сговоре с целью совершения компьютерного взлома», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, бывший главный редактор WikiLeaks вступил в сговор с Челси Мэннинг для получения и передачи секретной информации, связанной с нацобороной США.

Как отмечается, Ассанжу грозит до пяти лет тюрьмы.

Ранее Скотленд-Ярд подтвердил, что Ассанж был арестован в связи с запросом Соединённых Штатов об экстрадиции.

Основатель WikiLeaks был задержан полицией на территории посольства Эквадора в Лондоне.