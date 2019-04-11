Суд в Лондоне оставил под стражей Ассанжа

Мэй поблагодарила Эквадор за выдачу Ассанжа

Короткая ссылка
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что приветствует решение властей Эквадора о содействии в ситуации с задержанием основателя и бывшего главного редактора WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом сообщает CNN.
Мэй поблагодарила Эквадор за выдачу Ассанжа
  • Reuters

По её словам, Ассанж был задержан «за нарушение режима освобождения под залог», а также «в связи с запросом США о его экстрадиции». 

«Я хотела бы поблагодарить полицию Лондона за высокопрофессиональное выполнение своих обязанностей и приветствовать содействие правительства Эквадора в решении этого вопроса», — заявила она.

По мнению Мэй, задержание Ассанжа свидетельствует о том, что «в Великобритании никто не стоит над законом».

Ранее Ассанжа доставили в Вестминстерский суд в Лондоне.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить