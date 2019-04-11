Мэй поблагодарила Эквадор за выдачу Ассанжа

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что приветствует решение властей Эквадора о содействии в ситуации с задержанием основателя и бывшего главного редактора WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом сообщает CNN.

По её словам, Ассанж был задержан «за нарушение режима освобождения под залог», а также «в связи с запросом США о его экстрадиции».

«Я хотела бы поблагодарить полицию Лондона за высокопрофессиональное выполнение своих обязанностей и приветствовать содействие правительства Эквадора в решении этого вопроса», — заявила она.

По мнению Мэй, задержание Ассанжа свидетельствует о том, что «в Великобритании никто не стоит над законом».

Ранее Ассанжа доставили в Вестминстерский суд в Лондоне.