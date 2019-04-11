Валютное смещение: с чем связано постепенное снижение доли доллара в международных резервах

С начала 2019 года Россия нарастила свои золотовалютные резервы (ЗВР) до максимальных показателей за последние пять лет. Эксперты говорят о пользе финансовой подушки безопасности для экономики страны и при этом указывают на заметное снижение доли доллара в объёме накопленных средств — до 22,6%. По оценке аналитиков, роль американской валюты в мировых ЗВР сокращается уже несколько лет подряд. Во многом экономисты связывают такую тенденцию с нарастающим влиянием евро и юаня, а также с опасениями по поводу вероятной рецессии в Соединённых Штатах. Как может измениться структура международных резервов в ближайшие годы — в материале RT.

По итогам первой недели апреля международные резервы России составили $489,1 млрд. Об этом в четверг, 11 апреля, сообщил Центробанк. По данным регулятора, объём ЗВР несколько снизился после заметного роста в конце прошлого месяца, но при этом по-прежнему остаётся вблизи максимальных значений с марта 2014 года.

Также по теме «Запас прочности»: почему внешний долг России сократился до минимума за 10 лет В 2018 году внешний долг России сократился на 12,4% — до $453,7 млрд, самого низкого значения за последние 10 лет. Эксперты связывают...

Как объясняют опрошенные RT эксперты, накопленный объём средств в золоте и валюте служит финансовой подушкой безопасности для экономики страны. По словам шеф-аналитика ГК TeleTrade Петра Пушкарёва, резервы обеспечивают платёжеспособность национальной валюты, а также долговую устойчивость государства.

«К началу 2019 года резервы превысили сумму всех долговых обязательств России. Это очень важно, ведь инвесторы видят, что вне зависимости от изменения цен на нефть и любых экономических западных ограничений у страны есть накопления, чтобы свободно расплатиться по долгам. Сумма наших золотовалютных резервов одна из самых больших в мире», — пояснил эксперт.

Согласно подсчётам Центробанка, по итогам 2018 года внешний долг России составил $453,7 млрд, а объём международных резервов страны превысил $472 млрд. При этом одновременно с рекордным за последние годы наращиванием ЗВР аналитики отмечают и существенное изменение структуры накопленных ЦБ средств.

Согласно апрельскому обзору ЦБ, с октября 2017 года по сентябрь 2018-го доля доллара в российских резервах снизилась более чем в два раза — с 46,2% до 22,6%. В то же время доля европейской валюты увеличилась с 23,9% до 32,1%, а юаня — с 1% до 14,4%.

Как пояснил в беседе с RT эксперт компании «Международный финансовый центр» Владимир Рожанковский, одной из причин снижения роли доллара в ЗВР стала массовая распродажа Россией американских гособлигаций на фоне угрозы очередных санкций Вашингтона. Так, если ещё в марте 2018 года сумма вложений России в ценные бумаги США составляла порядка $96 млрд, то уже в апреле объём снизился до $48,7 млрд, а в январе 2019-го достиг $13,18 млрд. Такие данные приводит Министерство финансов Соединённых Штатов.

Согласно оценке советника по инвестициям QBF Алексея Короленко, в условиях сохраняющихся геополитических угроз резервы России в американской валюте являются наиболее рискованными. Вместе с тем, как отмечает аналитик, в своих действиях по дедолларизации ЗВР страна следует общемировому тренду.

По данным Международного валютного фонда (МВФ), в 2018 году доля доллара в мировых резервах снизилась с 62,7% до 61,7%. Значение стало минимальным с конца 2013 года. Доля евро, в свою очередь, выросла с 20,2% до 20,7%, а юаня — с 1,2% до 1,9%.

Алексей Короленко подчеркнул, что мировые центробанки сокращают долю американской нацвалюты в своих ЗВР уже несколько лет подряд. Согласно материалам МВФ, ещё по итогам 2015 года доля доллара США в международных резервах составляла порядка 65,74%. При этом доля евро находилась вблизи 19,14%, а юань на тот момент ещё даже не входил в список мировых резервных валют.

Как полагает Пётр Пушкарёв, в последнее время дедолларизация ЗВР со стороны России и центробанков других стран усилилась на фоне угрозы ослабления нацвалюты Штатов и замедления американской экономики.

Напомним, неожиданное решение ФРС США сохранить свою базовую ставку неизменной до конца 2019 года привело к падению доходностей американских госбумаг. В результате инвесторы увидели сигнал о наступлении скорой рецессии в стране. По словам экспертов, в случае ухудшения ситуации в экономике Штатов, Федрезерв может вовсе перейти к снижению ставок. Это, в свою очередь, сделает долговые бумаги страны ещё менее привлекательными для игроков рынка и негативно скажется на курсе доллара.

Также по теме Ставка на риск: почему политика Федрезерва может угрожать экономике США С начала 2019 года Федеральная резервная система (ФРС) США — аналог центробанка — резко поменяла свою политику и всерьёз насторожила...

«Россия почти избавилась от вложений в американские облигации не только из-за рисков ограничений со стороны США. Санкции стали поводом не мешкать и продать все лишние активы Штатов, пока доллар всё ещё находится вблизи исторических максимумов. Ведь это не будет продолжаться долго. Доходность госбумаг США опустилась до 2,5% годовых. В результате сейчас растут ожидания того, что доллар будет постепенно слабеть и за пару лет потеряет не менее 15% от сегодняшней своей цены», — пояснил Пушкарёв.

Более того, как пояснил Алексей Короленко, снижение доли американской валюты в международных резервах также может быть связано и с ухудшением отношений между Европой и США. Так, например, после введённых Вашингтоном санкций против Ирана страны ЕС объявили о намерении вести расчёты с исламской республикой в евро через собственную систему INSTEX в обход доллара. По оценке экспертов, успешная реализация проекта станет одним из важных шагов к снижению зависимости экономик Европы от нацвалюты Штатов и страховкой от непредсказуемых действий американской администрации.

На этом фоне, согласно оценке Петра Пушкарёва, в течение следующих пяти или шести лет доли доллара и евро в международных резервах могут сравняться и составить порядка 30—35%. Более того, как полагает эксперт, на золото будет приходиться порядка 10% ЗВР, а доля юаня может вырасти до 15%.