Тревожный сигнал: с чем связана паника на мировом фондовом рынке

В понедельник, 25 марта, фондовые индексы Европы и Азии снижаются после падения биржевых котировок в Штатах. Глобальную распродажу ценных бумаг спровоцировали опасения инвесторов в связи с угрозой нового кризиса в США. Аналитики утверждают, что ситуация на американском рынке гособлигаций сигнализирует о скором наступлении рецессии в стране. Обеспокоенность игроков вызывает и падение деловой активности в еврозоне.

В понедельник, 25 марта, торги на глобальном фондовом рынке сопровождаются массовой продажей ценных бумаг. Биржевые показатели снижаются по всему миру вслед за падением котировок на американских площадках на прошлой неделе.

Так, 22 марта промышленный индекс Dow Jones сократился на 1,77%, до 25 502 пунктов, корпоративный индекс S&P 500 — на 1,9%, до 2 800 пунктов, а высокотехнологичный NASDAQ просел на 2,5% и опустился до 7 642 пунктов.

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Паника на рынке США вызвала цепную реакцию и спровоцировала резкий спад фондовых котировок в Азии. В частности, по итогам торгов понедельника индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite потерял 1,97% и снизился до 3 043 пунктов, а гонконгский индикатор Hang Seng опустился на 2,03% — до 28 523 пунктов. При этом японский индекс Nikkei сократился сразу на 3,01% (до 20 977 пунктов) — его падение стало самым сильным за последние три месяца.

Европейские площадки также оказались под влиянием общего тренда. В середине торгов 25 марта немецкий индекс DAX снижался на 0,39% — до 11 320 пунктов, английский FTSE 100 — на 0,7%, до 7 157 пунктов, а французский CAC 40 опускался на 0,41%, до 5 249 пунктов.

Как объясняют опрошенные RT эксперты, главной причиной опасений инвесторов стала угроза наступления нового кризиса в США. По словам аналитиков, сигналом о скорой рецессии в Штатах стало нынешнее положение дел на американском рынке трежерис (государственных ценных бумаг страны).

В пятницу, 22 марта, доходность гособлигаций США со сроком погашения десять лет упала до 2,442%. Примечательно, что значение оказалось ниже, чем у госбумаг со сроком погашения три месяца (2,455%). Такая ситуация традиционно складывается перед наступлением рецессии. Об этом в беседе с RT рассказал аналитик ИК «Фридом Финанс» Ален Сабитов.

«В истории последних трёх рецессий с 1980-х годов разница между десятилетними и трёхмесячными бумагами становилась отрицательной в среднем за 13—14 месяцев до наступления экономического спада. В последний раз это случалось в 2007 году. Следовательно, инвесторы испугались нового кризиса и устроили распродажу на фондовых площадках», — пояснил эксперт.

Экономисты американской аналитической компании Bianco Research проследили связь между разницей в доходностях трежерис и всеми случаями наступления рецессии в США за последние 50 лет. Как прогнозируют эксперты агентства на основе своего исследования, до нового спада в экономике Штатов осталось менее 311 дней. Об этом компания сообщила в Twitter.

Как объяснил в беседе с RT аналитик QBF Денис Иконников, в обычной экономической ситуации государственные облигации Штатов со сроком погашения 10 лет являются одними из самых рисковых и поэтому имеют наиболее высокую доходность в сравнении с краткосрочными бумагами. Вместе с тем, по словам эксперта, положение дел заметно изменилось после заявлений ФРС США.

В ходе последнего заседания топ-менеджеры американского центробанка решили сохранить базовую ставку на уровне 2,25—2,50% годовых. В Федрезерве объяснили своё решение замедлением роста ВВП США и снижением экономической активности в начале года по сравнению с показателями IV квартала 2018-го.

«Обычно повышение ставки происходит, когда экономика расширяется и её нужно уберечь от перегрева. Но поскольку Федрезерв решил до конца года не трогать ставку и снижает прогноз по росту ВВП, это может напрямую говорить о том, что в экономике что-то идёт не так», — добавил Иконников.

Глобальное замедление

В беседе с RT эксперт по международным рынкам «БКС Брокер» Оксана Холоденко рассказала, что серьёзное давление на мировые фондовые котировки оказывают риски замедления мировой экономики. При этом большую озабоченность инвесторов вызывает и ситуация в еврозоне.

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Согласно исследованию организации Markit Economics, в марте индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг 19 стран зоны евро опустился до 51,3 пункта против 51,9 в феврале. Более того, PMI Германии, крупнейшей экономики Европы, опустился до 44,7 пункта. Значение стало минимальным с сентября 2012 года.

Индекс PMI отражает реальное состояние конкретной отрасли. Значение ниже 50 пунктов говорит о стагнации, выше 50 пунктов — о позитивной экономической ситуации.

Впрочем, как полагает Ален Сабитов, определяющим фактором для фондовых рынков сегодня является развитие торговых отношений между США и Китаем. По мнению эксперта, если стороны достигнут прогресса в переговорах и сумеют прекратить тарифную войну, биржевые котировки получат дополнительный импульс и будут расти. Вместе с тем любое ухудшение отношений между Вашингтоном и Пекином только усилит опасения инвесторов и спровоцирует новую распродажу акций.