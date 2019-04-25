В МИД Китая прокомментировали встречу Путина и Ким Чен Ына

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В Министерстве иностранных дел Китая выразили надежду на то, что встреча северокорейского лидера Ким Чен Ына и российского президента Владимира Путина во Владивостоке поспособствует урегулированию ситуации на Корейском полуострове.
В МИД Китая прокомментировали встречу Путина и Ким Чен Ына
  • Reuters

Об этом сообщил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

«Россия и КНДР являются дружественными соседями Китая, мы рады видеть, что они укрепляют двусторонние отношения на высоком уровне», — цитирует его РИА Новости.

По словам дипломата, в Китае надеются, что состоявшийся саммит «станет новым импульсом для урегулирования проблемы Корейского полуострова».

Ранее Владимир Путин прокомментировал состоявшийся с Ким Чен Ыном во Владивостоке диалог тет-а-тет.

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