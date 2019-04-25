Путин назвал разговор с Ким Чен Ыном обстоятельным

Президент России Владимир Путин прокомментировал состоявшийся с северокорейским лидером Ким Чен Ыном диалог тет-а-тет.

«Только что состоялась обстоятельная беседа с глазу на глаз. Мы смогли поговорить и об истории наших отношений межгосударственных, поговорили о сегодняшнем дне, о перспективах развития двусторонних связей», — сказал президент.

Кроме того, Путин отметил, что стороны обсудили ситуацию на Корейском полуострове, а также меры, которые необходимо принять для изменения сложившейся в регионе ситуации в лучшую сторону.

Встреча Путина и Ким Чен Ына проходит во Владивостоке.

RT ведёт прямую трансляцию мероприятия.