Путин назвал разговор с Ким Чен Ыном обстоятельным

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Президент России Владимир Путин прокомментировал состоявшийся с северокорейским лидером Ким Чен Ыном диалог тет-а-тет.
Путин назвал разговор с Ким Чен Ыном обстоятельным
  • Reuters

«Только что состоялась обстоятельная беседа с глазу на глаз. Мы смогли поговорить и об истории наших отношений межгосударственных, поговорили о сегодняшнем дне, о перспективах развития двусторонних связей», — сказал президент.

Кроме того, Путин отметил, что стороны обсудили ситуацию на Корейском полуострове, а также меры, которые необходимо принять для изменения сложившейся в регионе ситуации в лучшую сторону.

Встреча Путина и Ким Чен Ына проходит во Владивостоке.

RT ведёт прямую трансляцию мероприятия.

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