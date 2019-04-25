Путин встретился с Ким Чен Ыном на острове Русский во Владивостоке

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Президент России Владимир Путин встретил лидера КНДР Ким Чен Ына в кампусе Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке.

Официальная церемония встречи состоялась на площадке перед главным входом в корпус S Дальневосточного университета​​​. 

24 апреля Ким Чен Ын на своём бронепоезде прибыл во Владивосток. Как заявляли власти Приморья, северокорейского лидера во время его визита будут кормить традиционными русскими блюдами

Ким Чен Ын подчёркивал, что его визит в Россию — «не последний». 

RT ведёт прямую трансляцию встречи двух лидеров.

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