Ким Чен Ына во Владивостоке будут угощать пельменями и икрой

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Лидера КНДР Ким Чен Ына в ходе его пребывания во Владивостоке будут кормить традиционно русскими блюдами. Об этом рассказал губернатор Приморья Олег Кожемяко.
Ким Чен Ына во Владивостоке будут угощать пельменями и икрой
  • Reuters

В интервью телеканалу «Россия 24» он отметил, что никаких особых требований с северокорейской стороны не было и всё согласование прошло гладко.

«Будут представлены все блюда русской национальной кухни. Они пожелали их попробовать... Будет вполне разнообразный выбор. Скорее всего, будет наш борщ, наши пельмени... Икра тоже будет, обязательно», — цитирует главу региона Интерфакс.

По его словам, на кухне будут работать и корейские повара.

Ранеее Ким Чен Ын на своём бронепоезде прибыл во Владивосток, где пройдут его переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

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