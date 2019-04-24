Ким Чен Ына во Владивостоке будут угощать пельменями и икрой

Лидера КНДР Ким Чен Ына в ходе его пребывания во Владивостоке будут кормить традиционно русскими блюдами. Об этом рассказал губернатор Приморья Олег Кожемяко.

В интервью телеканалу «Россия 24» он отметил, что никаких особых требований с северокорейской стороны не было и всё согласование прошло гладко.

«Будут представлены все блюда русской национальной кухни. Они пожелали их попробовать... Будет вполне разнообразный выбор. Скорее всего, будет наш борщ, наши пельмени... Икра тоже будет, обязательно», — цитирует главу региона Интерфакс.

По его словам, на кухне будут работать и корейские повара.

Ранеее Ким Чен Ын на своём бронепоезде прибыл во Владивосток, где пройдут его переговоры с президентом России Владимиром Путиным.