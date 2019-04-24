Ким Чен Ын прибыл во Владивосток
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын на своём бронепоезде прибыл во Владивосток, где пройдут его переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
RT ведёт прямую трансляцию прибытия.
Встреча лидеров двух стран запланирована на четверг, 25 апреля.
По данным СМИ, Ким Чен Ын пробудет во Владивостоке до утра 27 апреля. Сообщалось, что он посетит в городе ряд объектов, включая Приморский океанариум.
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