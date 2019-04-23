Путин и Ким Чен Ын встретятся 25 апреля во Владивостоке
- Reuters
«25 апреля во Владивостоке наш президент проведёт переговоры с председателем Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ыном, который будет посещать нашу страну с визитом», — сказал он.
Ранее в КНДР сообщили, что Ким Чен Ын в скором времени нанесёт визит в Россию. СМИ писали, что его переговоры с Путиным пройдут 25 апреля на острове Русский во Владивостоке.
Как заявляли в Китае, Пекин считает очень важным событием визит Ким Чен Ына в Россию, так как Москва имеет положительное влияние на ситуацию на Корейском полуострове.
Подробнее о подготовке визита лидера Северной Кореи — в материале RT.