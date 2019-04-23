В КНДР подтвердили предстоящий визит Ким Чен Ына в Россию

Северокорейский лидер Ким Чен Ын в скором времени нанесёт визит в Россию, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Как отмечается, визит состоится по приглашению российского президента Владимира Путина.

Лидеры двух стран планируют провести переговоры, говорится в материале, при этом их время и место не уточняются.

В свою очередь, газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники пишет, что саммит пройдёт 25 апреля в кампусе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский во Владивостоке.

По данным издания, в Россию лидер КНДР прибудет в среду, 24 апреля, на бронированном поезде.

Ранее пресс-служба Кремля анонсировала визит Ким Чен Ына в Россию во второй половине апреля.