В КНДР подтвердили предстоящий визит Ким Чен Ына в Россию
- Reuters
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Как отмечается, визит состоится по приглашению российского президента Владимира Путина.
Лидеры двух стран планируют провести переговоры, говорится в материале, при этом их время и место не уточняются.
В свою очередь, газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники пишет, что саммит пройдёт 25 апреля в кампусе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский во Владивостоке.
По данным издания, в Россию лидер КНДР прибудет в среду, 24 апреля, на бронированном поезде.
Ранее пресс-служба Кремля анонсировала визит Ким Чен Ына в Россию во второй половине апреля.