В КНДР подтвердили предстоящий визит Ким Чен Ына в Россию

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Северокорейский лидер Ким Чен Ын в скором времени нанесёт визит в Россию, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
В КНДР подтвердили предстоящий визит Ким Чен Ына в Россию
  • Reuters
  • © Jorge Silva/Pool/File

Как отмечается, визит состоится по приглашению российского президента Владимира Путина.

Лидеры двух стран планируют провести переговоры, говорится в материале, при этом их время и место не уточняются.

В свою очередь, газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники пишет, что саммит пройдёт 25 апреля в кампусе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский во Владивостоке. 

По данным издания, в Россию лидер КНДР прибудет в среду, 24 апреля, на бронированном поезде. 

Ранее пресс-служба Кремля анонсировала визит Ким Чен Ына в Россию во второй половине апреля.

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