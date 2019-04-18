Кремль объявил о визите Ким Чен Ына в Россию
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«По приглашению Владимира Путина Председатель Государственного совета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын посетит Российскую Федерацию с визитом во второй половине апреля», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
Ранее в Кремле сообщили об активной подготовке встречи Путина и Ким Чен Ына.
По данным южнокорейских СМИ, Ким Чен Ын может отправиться во Владивосток на бронепоезде.
Это будет первый визит Ким Чен Ына в Россию.