Кремль объявил о визите Ким Чен Ына в Россию

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетит Россию во второй половине апреля и встретится с российским президентом Владимиром Путиным.

«По приглашению Владимира Путина Председатель Государственного совета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын посетит Российскую Федерацию с визитом во второй половине апреля», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Ранее в Кремле сообщили об активной подготовке встречи Путина и Ким Чен Ына.

По данным южнокорейских СМИ, Ким Чен Ын может отправиться во Владивосток на бронепоезде.

Это будет первый визит Ким Чен Ына в Россию.