Бронепоезд, два самолёта и лимузины: как во Владивостоке готовятся к встрече Путина и Ким Чен Ына

В конце апреля в России состоятся переговоры между президентом РФ Владимиром Путиным и лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Официальной информации о том, где состоится встреча, нет, однако журналисты выяснили, что бронепоезд Ким Чен Ына, вероятнее всего, прибудет во Владивосток. Во вторник в Приморье приземлились два самолёта из КНДР. По информации СМИ, они доставили в Россию северокорейскую делегацию, в том числе сестру лидера КНДР Ким Ё Чжон, а также два лимузина. Кроме того, стало известно о специальных мерах безопасности на острове Русский.

Бронепоезд северокорейского лидера Ким Чен Ына прибудет во Владивосток в среду, 24 апреля. Об этом сообщает источник РИА Новости в Дальневосточной железной дороге.

«Утром поезд прибывает на станцию Хасан, далее следует в Уссурийск, оттуда — во Владивосток. Сегодня движение поездов в регионе в графике. Расписание может меняться в процессе движения бронепоезда на ветке Хасан — Уссурийск, а затем на участке Транссиба Уссурийск — Владивосток, и так же обратно», — сказал собеседник агентства.

Также по теме «Прямой диалог»: Ким Чен Ын в апреле впервые посетит Россию Владимир Путин примет в России Ким Чен Ына. Как сообщили в пресс-службе Кремля, визит председателя Госсовета КНДР состоится во второй...

По информации ряда СМИ, во Владивосток уже прибыли некоторые члены делегации КНДР. Как сообщила южнокорейская газета «Чосон Ильбо», во вторник в столице Дальневосточного федерального округа приземлился самолёт с сестрой лидера Северной Кореи — Ким Ё Чжон. По информации газеты, она направилась во Владивосток раньше Ким Чен Ына для подготовки встречи на высшем уровне.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя аэропорта, во Владивосток прилетели два самолёта из КНДР. Агентство отмечает, что прилетевшие в Приморье представители КНДР не стали отвечать на вопросы журналистов.

Позднее члены делегации из Пхеньяна покинули аэропорт на такси и обычных местных автомобилях, не имеющих каких-либо опознавательных знаков.

Кроме того, РИА Новости сообщает о двух чёрных лимузинах, которые заметили в предполагаемом месте встречи лидеров — Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ).

Вероятным местом встречи Владимира Путина и Ким Чен Ына называют спортивный корпус ДВФУ. Источник РИА Новости сообщает, что на территории учебного заведения ранее начали действовать усиленные меры безопасности, в частности, пропуск в университет возможен только по спискам или приглашению от сотрудников.

По информации агентства, на острове Русский, где расположено учебное заведение, появились государственные флаги КНДР.

Кроме того, местные власти приняли ряд специальных мер, которые будут действовать в ближайшие дни в Приморье. Так, краевая Государственная инспекция по маломерным судам (ГИМС) объявила о временном закрытии для маломерных судов акватории бухт Аякс, Парис и Новик острова Русский, где располагается кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).

Ограничения будет действовать с 24 по 26 апреля. Местных жителей попросили с пониманием отнестись к временным мерам.

В свою очередь Госавтоинспекция Приморского края сообщила, что 24 апреля не будет проводить приём граждан и осмотр транспортных средств в отделении №1 во Владивостоке. Вместе с тем ведомство утвердило дополнительный рабочий день в субботу, 27 апреля.

Москва и Пхеньян о предстоящей встрече

Отметим, что о предстоящей встрече между президентом России Владимиром Путиным и лидером КНДР Ким Чен Ыном 18 апреля официально заявили в Кремле. При этом отмечалось, что переговоры состоятся в России в конце апреля.

Позднее Центральное телеграфное агентство Северной Кореи (ЦТАК) также сообщило о предстоящей встрече двух лидеров в России по приглашению Путина. Как и в заявлении Кремля, данных о месте и времени саммита не приводилось.

В тот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что подготовка к встрече находится в финальной стадии.

«Нет, новых вводных никаких нет, я подтверждаю, действительно, встреча готовится. Подготовка вступила в финальную стадию, и эта встреча состоится до конца апреля», — сказал Песков.

Кроме того, в преддверии встречи лидеры обменялись сообщениями. 12 апреля парламент КНДР переизбрал Ким Чен Ына на пост председателя Госсовета, и президент РФ направил северокорейскому лидеру телеграмму. В ней он выразил уверенность, что деятельность Ким Чен Ына на высшем государственном посту будет и впредь способствовать развитию дружественных, добрососедских отношений между РФ и КНДР и укреплению мира и безопасности на Корейском полуострове.

Позднее, как сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), Ким Чен Ын направил Путину телеграмму, в которой заявил о намерении сотрудничать ради развития отношений между двумя странами.

«Я намерен тесно сотрудничать с вами для того, чтобы в соответствии с требованиями новой эпохи продолжать неизменно конструктивно развивать традиционно дружественные отношения Кореи и России и обеспечить мир и безопасность на Корейском полуострове и в мире», — привело агентство текст телеграммы.