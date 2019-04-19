В МИД Китая прокомментировали предстоящую встречу Путина и Ким Чен Ына

Официальный представитель МИД Китая Лу Кан прокомментировал предстоящую встречу президента России Владимира Путина и северокорейского лидера Ким Чен Ына.

По его мнению, переговоры будут способствовать, в частности, решению проблемы ядерного разоружения Корейского полуострова.

«Мы уверены, что это окажет содействие процессу урегулирования проблемы Корейского полуострова политическими мерами, будет способствовать поддержанию мира и стабильности в регионе», — приводит его слова ТАСС.

Ранее стало известно, что Ким Чен Ын в ходе своего первого визита в Россию встретится с Владимиром Путиным.

Переговоры состоятся во второй половине апреля.