В МИД Китая прокомментировали предстоящую встречу Путина и Ким Чен Ына
- РИА Новости
По его мнению, переговоры будут способствовать, в частности, решению проблемы ядерного разоружения Корейского полуострова.
«Мы уверены, что это окажет содействие процессу урегулирования проблемы Корейского полуострова политическими мерами, будет способствовать поддержанию мира и стабильности в регионе», — приводит его слова ТАСС.
Ранее стало известно, что Ким Чен Ын в ходе своего первого визита в Россию встретится с Владимиром Путиным.
Переговоры состоятся во второй половине апреля.