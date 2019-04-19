В МИД Китая прокомментировали предстоящую встречу Путина и Ким Чен Ына

Короткая ссылка
Официальный представитель МИД Китая Лу Кан прокомментировал предстоящую встречу президента России Владимира Путина и северокорейского лидера Ким Чен Ына.
В МИД Китая прокомментировали предстоящую встречу Путина и Ким Чен Ына
  • РИА Новости

По его мнению, переговоры будут способствовать, в частности, решению проблемы ядерного разоружения Корейского полуострова.

«Мы уверены, что это окажет содействие процессу урегулирования проблемы Корейского полуострова политическими мерами, будет способствовать поддержанию мира и стабильности в регионе», — приводит его слова ТАСС.

Ранее стало известно, что Ким Чен Ын в ходе своего первого визита в Россию встретится с Владимиром Путиным. 

Переговоры состоятся во второй половине апреля.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить