Путин прибыл во Владивосток на встречу с Ким Чен Ыном

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Президент России Владимир Путин прилетел во Владивосток, где в ближайшее время состоятся его переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом сообщает Интерфакс.

Ожидается, что сначала лидеры России и Северной Кореи около часа поговорят «тет-а-тет», а затем переговоры продолжатся с участием делегаций двух стран и закончатся официальным приёмом.

Ранее Ким Чен Ын в интервью журналисту «России 1» Павлу Зарубину рассказал, что в ходе переговоров с Путиным планируется обсудить проблемы Корейского полуострова и развитие двусторонних отношений. 

Губернатор Приморья Олег Кожемяко сообщил, что северокорейского лидера будут угощать традиционными российскими блюдами.

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