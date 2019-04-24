Ким Чен Ын дал первое интервью журналисту из России
- Reuters
«Надеюсь, что этот визит будет успешным и полезным и что в ходе переговоров с уважаемым президентом Путиным я смогу конкретно обсудить вопросы по урегулированию ситуации на Корейском полуострове и по развитию наших двухсторонних отношений», — сказал он.
По словам Зарубина, Ким Чен Ын оставил приятное впечатление.
«Он много смеялся, шутил», — уточнил журналист.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин и Ким Чен Ын проведут переговоры в четверг, 25 апреля, во Владивостоке.