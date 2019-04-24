Ким Чен Ын дал первое интервью журналисту из России

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Северокорейский лидер Ким Чен Ын, приехав во Владивосток на переговоры с президентом России Владимиром Путиным, ответил на вопрос журналиста «России 1» Павла Зарубина о будущей встрече.
Ким Чен Ын дал первое интервью журналисту из России
  • Reuters

«Надеюсь, что этот визит будет успешным и полезным и что в ходе переговоров с уважаемым президентом Путиным я смогу конкретно обсудить вопросы по урегулированию ситуации на Корейском полуострове и по развитию наших двухсторонних отношений», — сказал он. 

По словам Зарубина, Ким Чен Ын оставил приятное впечатление.

«Он много смеялся, шутил», — уточнил журналист.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин и Ким Чен Ын проведут переговоры в четверг, 25 апреля, во Владивостоке.

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