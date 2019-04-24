Ким Чен Ын назвал свой визит в Россию «не последним»

Лидер КНДР Ким Чен Ын, прибывший в Приморский край на своём спецпоезде, заявил, что его визит в Россию — «не последний». Об этом сообщается на сайте администрации Приморья.

Отмечается, что бронепоезд главы Северной Кореи остановился в 10:30 по местному времени на станции Хасан.

Ким Чен Ына на перроне встретили губернатор Приморского края Олег Кожемяко, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, замглавы МИД России Игорь Моргулов и посол России в КНДР Александр Мацегора.

«Я рад оказаться на российской земле», — цитирует пресс-служба лидера КНДР.

Козлов пожелал ему успешного пребывания в России и выразил надежду, что этот визит «останется в сердце лидера КНДР как тёплое воспоминание».

«Ким Чен Ын ответил, что данный визит в Россию — не последний», — говорится в сообщении.

В администрации Приморья добавили, что, как ожидается, Ким Чен Ын прибудет во Владивосток вечером 24 апреля.

Ранее бронепоезд Ким Чен Ына отправился в сторону Уссурийска.