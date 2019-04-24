Бронепоезд Ким Чен Ына направился в сторону Уссурийска

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын на своём бронепоезде отправился с приграничной станции Хасан в Приморском крае в сторону Уссурийска.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на местного депутата Наталью Карпову, встречавшую состав главы КНДР на станции Хасан.

«Поезд выехал в Уссурийск. С собой корейцы забрали несколько воздушных шаров, которыми их встречали в Хасане», — сообщила она.

Во Владивостоке перед приездом Ким Чен Ына развесили флаги России и КНДР.

Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что российский лидер и его северокорейский коллега проведут переговоры 25 апреля во Владивостоке.