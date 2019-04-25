Ким Чен Ын назвал Россию «дружественным великим соседом»

Северокорейский лидер Ким Чен Ын прокомментировал итоги переговоров тет-а-тет с президентом России Владимиром Путиным во Владивостоке.

«Мы в этот раз посетили дружественного великого соседа с большой радостью. Пользуясь случаем, хочу от имени нашего государства, правительства и народа передать тёплый привет уважаемому господину президенту и дорогим российским друзьям», — сказал он.

Как отметил лидер КНДР, он приехал в Россию в том числе для обсуждения проблемы Корейского полуострова и путей мирного урегулирования ситуации.

«Благодарю за прекрасно проведённое время. Надеюсь, что наши переговоры продолжатся в том же русле, конкретном и конструктивном», — заключил он.

Ранее Путин назвал состоявшийся с Ким Чен Ыном диалог тет-а-тет обстоятельным, а также рассказал о некоторых темах переговоров.