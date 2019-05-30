«Срежиссированная атака»: Россия отвергла обвинения США в «возможном нарушении» моратория на ядерные испытания

Россия соблюдает Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. Он также напомнил, что Вашингтон не ратифицировал это соглашение. Ранее глава американской военной разведки Роберт Эшли-младший обвинил Москву в «возможном» нарушении условий договора. Как считает российская сторона, Соединённые Штаты продолжают курс на слом системы контроля над ядерными вооружениями. В Совфеде допустили, что таким образом Белый дом готовит почву для отказа продлевать Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III).

Россия отвергает обвинения США о якобы возможном нарушении Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Об этом заявил российский посол в Соединённых Штатах Анатолий Антонов. Он напомнил, что Вашингтон и вовсе не присоединился к его исполнению.

«Мы категорически отвергаем эти обвинения, — сказал он РИА Новости. — Международное сообщество, в том числе Организация ДВЗЯИ, прекрасно знает, что Россия чётко соблюдает договор. Кстати, мы его давно ратифицировали, а США долгие годы отказываются это сделать».

29 мая глава управления военной разведки Пентагона генерал-полковник Роберт Эшли-младший заявил, что Россия «возможно» не соблюдает ДВЗЯИ.

«Россия, вероятно, не придерживается моратория на ядерные испытания тем образом, который соответствует стандарту нулевой мощности», — приводит его слова ТАСС.

При этом Эшли отказался прямо ответить на вопрос, считают ли США, что Россия нарушает ДВЗЯИ.

«Должен сказать, что, по моему мнению, у них есть потенциал, позволяющий делать это», — сказал он.

Антонов считает, что обвинения в якобы возможном нарушении Москвой Договора похожи на «хорошо спланированную, срежиссированную атаку не только и не столько на Россию, сколько на режим контроля над вооружениями, на всю архитектуру стратегической безопасности. Особо посол отметил, что обвинения были выдвинуты публично, а не через существующие каналы связи.

«Это не говорится на консультациях, а делается через прессу», — подчеркнул Антонов.

При этом США, по мнению российского посла, демонстрируют приверженность линии «на разрушение всей системы разоруженческих и нераспространенческих договоров».

«Мы должны быть очень аккуратны в своих действиях. Очень легко разрушить и очень трудно что-то создать», — сказал Антонов.

Российское посольство в Вашингтоне

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«Подготовка к очередным демаршам»

Ранее США в одностороннем порядке прекратили исполнять Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Причиной американская сторона назвала якобы нарушение Россией условий этого соглашения. Не смотря на предоставленную Москвой информацию о соответствии требованиям ДРСМД, Вашингтон свою позицию не изменил. В результате Россия была вынуждена предпринять зеркальные меры и 4 марта официально приостановила участие в договоре.

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При этом российская сторона неоднократно призывала США начать переговоры о продлении Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-III), срок которого истекает в 2021 году. Однако, по словам представителей России, Соединённые Штаты до сих не выразили намерения сохранить это соглашение в силе.

Эти необоснованные обвинения могут говорить о том, что США не намерены продлевать СНВ-III, допустил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Странно, что они вообще эту тему поднимают. Это специальная атака для того, чтобы оправдать свои последующие действия: они выходят из ДРСМД, до этого вышли из системы ПРО, а на кону — следующая задача: что делать с СНВ-III? Думаю, что это подготовка к очередным демаршам американской стороны по прекращению всех переговорах по вопросам вооружений», — сказал он в разговоре с RT.

Reuters

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«Бросаться такими обвинениями неприлично»

Ранее обвинения Эшли-младшего прокомментировал также постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Он указал на слова «возможно» и «вероятно», которые ранее позволили бездоказательно обвинить Россию в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

«Из уст официального лица подобные заявления звучат крайне несолидно. Если нет стопроцентной уверенности и неопровержимых доказательств, бросаться такими обвинениями просто неприлично», — приводит его слова РИА Новости.

При помощи таких бездоказательных обвинений США намерены добиться пересмотра системы контроля над вооружениями в свою пользу, считает член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.

«Никаких конкретных фактов они не могут привести. Как представляется, они хотят пересмотреть систему безопасности, которая сложилась в мире, и сделать её более выгодной для себя. То есть, перезапустить переговорный процесс и выторговать себе более выгодные условия для того, чтобы иметь возможность обеспечивать свой ВПК заказами», — сказал он RT.

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Отметим, что на эти обвинения отреагировали в Японии. По словам генсека японского правительства Ёсихидэ Суга, Токио собирает информацию о якобы возможных нарушениях Москвой ДВЗЯИ.

«Мы знаем о таких сообщениях… Правительство Японии ведёт сбор соответствующей информации в сотрудничестве с заинтересованными странами», — цитирует его ТАСС.

При этом тактика именно публичных обвинений через СМИ используется Соединёнными Штатами, чтобы дискредитировать образ России, считает доктор политических наук, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член ассоциации военных политологов, эксперт Андрей Кошкин.

«Желание в информационном пространстве подключить все агентства, которые включают в себя и возможности союзных государств, плюс подчинённых США, чтобы они генерировали в системном режиме ряд волн, атакующих РФ и обвиняющих во всех решениях и действиях. Доходит до смешного: обвиняют во вмешательстве во внутренние дела, во всех смертных грехах, даже тогда, когда происходят технические сбои по вине служащих тех же государств», — подчеркнул эксперт в разговоре с RT.