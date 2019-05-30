Антонов: Россия отвергает обвинения США в нарушении ДВЗЯИ

Посол России в США Анатолий Антонов заявил Россия категорически отвергает обвинения США в нарушении Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

«Мы категорически отвергаем эти обвинения», — цитирует РИА Новости Антонов.

Он также отметил, что эти заявления США похожи на «хорошо спланированную, срежиссированную атаку не только и не столько на Россию, сколько на режим контроля над вооружениями, на всю архитектуру стратегической стабильности».

Ранее глава управления военной разведки Пентагона генерал-полковник Роберт Эшли заявил, что Соединённые Штаты считают, что Россия не соблюдает мораторий на ядерные испытания.

Позднее в американской неправительственной Ассоциации по контролю над вооружениями прокомментировали это заявление Эшли.