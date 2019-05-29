США заподозрили Россию в несоблюдении моратория на ядерные испытания
- Reuters
«США считают, что Россия, вероятно, не соблюдает мораторий на ядерные испытания», — приводит его слова The Wall Street Journal.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что наличие готовых к применению тактических ядерных вооружений США в Европе представляет не просто «рудимент холодной войны», а явно агрессивную позицию.
В 2018 году глава МИД, выступая на заседании СБ ООН по проблеме нераспространения оружия массового уничтожения, обратил внимание на ситуацию с Договором о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.
Дипломат отметил, что Москва, являясь принципиальным сторонником соглашения, призывает все страны, от которых зависит его вступление в силу, довести до конца подписание и ратификацию. Он также призвал обеспечить продление моратория на любые ядерные взрывы.