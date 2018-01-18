Лавров заявил о важности продления моратория на любые ядерные взрывы

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании СБ ООН по проблеме нераспространения оружия массового уничтожения заявил, что Москва считает крайне важным продление моратория на любые ядерные взрывы.

«Важная проблема — состояние дел с Договором о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Являясь принципиальным сторонником этого договора, призываем все страны, от которых зависит его вступление в силу, довести до конца его подписание и ратификацию, как это было некоторыми из стран неоднократно обещано», — сказал Лавров, отметив, что «крайне важно обеспечить продление моратория на любые ядерные взрывы».

Также Лавров заявил, что боевики в Сирии и Ираке получили технологии по синтезу полноценных боевых отравляющих веществ.

RT ведёт прямую трансляцию заседания Совбеза.