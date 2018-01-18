Лавров заявил о важности продления моратория на любые ядерные взрывы

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании СБ ООН по проблеме нераспространения оружия массового уничтожения заявил, что Москва считает крайне важным продление моратория на любые ядерные взрывы.

«Важная проблема — состояние дел с Договором о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Являясь принципиальным сторонником этого договора, призываем все страны, от которых зависит его вступление в силу, довести до конца его подписание и ратификацию, как это было некоторыми из стран неоднократно обещано», — сказал Лавров, отметив, что «крайне важно обеспечить продление моратория на любые ядерные взрывы».

Также Лавров заявил, что боевики в Сирии и Ираке получили технологии по синтезу полноценных боевых отравляющих веществ.

RT ведёт прямую трансляцию заседания Совбеза.

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