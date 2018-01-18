Лавров заявил, что боевики в Сирии и Ираке могут синтезировать боевые отравляющие вещества
«Серьёзную обеспокоенность вызывает нарастающая угроза «химического» терроризма в Ближневосточном регионе, в частности на территории Ирака и Сирии. Боевики не только применяют токсичные химикаты, но и располагают собственными технологиями и производственными возможностями по синтезу полноценных боевых отравляющих веществ, наладили разветвлённые каналы доступа к их прекурсорам», — сказал Лавров.
Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш отметил, что доверие между США и Россией по ядерным и ряду других вопросов ослабевает.
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