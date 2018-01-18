Назарбаев покинул заседание Совбеза ООН перед выступлением Хейли

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, который руководит заседанием СБ ООН по проблеме нераспространения оружия массового уничтожения, после выступления министра иностранных дел России Сергея Лаврова и перед выступлением постпреда США при ООН Никки Хейли покинул зал заседания из-за запланированных встреч.

Назарбаев заявил, что у него запланированы двусторонние встречи. Его место занял министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов. Ранее Назарбаев заявил, что Астана готова стать посредником на переговорах по денуклеаризации КНДР и может предоставить площадку для их проведения. RT ведёт прямую трансляцию заседания Совбеза.