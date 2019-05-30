Американская НПО оценила обвинения США в нарушении Россией ДВЗЯИ

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В американской неправительственной Ассоциации по контролю над вооружениями прокомментировали заявление главы управления военной разведки Пентагона генерал-полковника Роберта Эшли о том, что США считают, что Россия не соблюдает мораторий на ядерные испытания.

«Любое нарушение ДВЗЯИ (Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. — RT) Россией, которая подписала и ратифицировала соглашение, было бы серьёзным вопросом», — говорится в тексте заявления, опубликованного на сайте организации.

В НПО подчеркнули, что «Эшли только сказал, что Россия обладает «способностью» для проведения очень маломощных подкритических испытаний, входящих в противоречие с договором» и отметили, что это потенциал, «которым Россия, Китай и США давно обладают».

«Он не сказал, что Россия проводила или проводит такие испытания», — сообщается в тексте.

В организации добавили, что «не было предоставлено никаких публичных доказательств в поддержку утверждения о незаконном тестировании Россией».

Ранее Эшли заявил, что США считают, что Россия не соблюдает мораторий на ядерные испытания.

Также официальный представитель Госдепа Соединённых Штатов Морган Ортагус заявил, что Вашингтон обвиняет Москву в нарушении международных обязательств по контролю над вооружениями.

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